Doanh nghiệp “đào kho báu” lớn nhất Việt Nam muốn thăm dò 3 mỏ tại Bắc Ninh

Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc triển khai các hoạt động thăm dò than và mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tại trụ ở Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, đại diện của TKV đã báo cáo kế hoạch triển khai thăm dò tại các mỏ: Bảo Đài 2, Bảo Đài 3 và khu Bắc mỏ Vàng Danh. Đây là các dự án nằm trong danh mục quan trọng, ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.



Cụ thể, đề án thăm dò mỏ Bảo Đài 2 thuộc giai đoạn 2021-2030, mỏ Bảo Đài 3 và khu Bắc mỏ Vàng Danh được quy hoạch triển khai trong giai đoạn 2031-2050. Các đề án này đóng góp trực tiếp vào nguồn thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh.



TKV đang khẩn trương lập Phương án đánh giá mức độ ảnh hưởng đến đối tượng cần bảo vệ, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026 để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét.

Sau khi hoàn thành thăm dò, Tập đoàn sẽ hoàn trả diện tích đất rừng cho địa phương và áp dụng công nghệ khai thác hầm lò hiện đại, đảm bảo không ảnh hưởng đến bề mặt rừng và cảnh quan khu vực.



TKV kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đồng thuận trong việc báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành; hỗ trợ các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng hoặc tạm sử dụng rừng phục vụ thi công các lỗ khoan thăm dò.



Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp với TKV, giải quyết vướng mắc đúng thẩm quyền với tinh thần hỗ trợ tối đa. Đồng thời chỉ đạo hai bên thành lập Tổ công tác chung để phối hợp nhịp nhàng trong việc khảo sát, lập báo cáo trình các cấp có thẩm quyền.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Nhiệt điện Sơn Động (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực - TKV).



Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Tập đoàn đã khảo sát khu vực vận hành, hệ thống kho bãi, công tác đảm bảo môi trường của nhà máy và phạm vi mở rộng sản xuất, kinh doanh của đơn vị. ﻿