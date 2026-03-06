Một “kho báu” bên trong trụ sở Xôi Lạc TV được lồng khung, đóng kính cẩn thận

Những hình ảnh bên trong không gian làm việc của nhóm người được cho là vận hành hệ thống website “Xôi Lạc TV” đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Theo bài đăng của VTV, cho thấy trong trụ sở của nhóm vận hành website này còn xuất hiện nhiều vật phẩm sưu tầm có giá trị.

Những mô hình kích thước lớn có giá trị cao

Những bộ sưu tập quý giá (ẢNh: VTVdigital)

Một số hình ảnh cho thấy các thẻ cầu thủ nổi tiếng hiếm, có chữ ký, được bảo quản trong hộp chuyên dụng. Ngoài ra còn có nhiều mô hình nhân vật kích thước lớn và tượng sưu tầm đắt tiền được trưng bày trong tủ kính.

Theo những người sưu tầm, các thẻ cầu thủ có chữ ký thật hoặc bản giới hạn thường có giá trị cao trên thị trường, đặc biệt với những cầu thủ nổi tiếng.

Trước đó, trong video với tiêu đề “BLV Anh Thỏ của Xôi Lạc TV: Tôi được trả 300 nghìn đồng cho một trận bình luận” phát sóng trên VTV24 trưa 5/3, nhiều góc bên trong địa điểm làm việc của các bình luận viên cũng đã được hé lộ.

Theo ghi nhận, nơi làm việc của hàng chục nhân viên là một căn phòng lớn nằm trong một tòa nhà chung cư trên đường Tố Hữu (Hà Nội). Không gian được bố trí bàn ghế làm việc, máy tính và các thiết bị văn phòng tương tự nhiều văn phòng công nghệ thông thường.

Tuy nhiên, để phục vụ hoạt động phát sóng bóng đá trực tuyến, nhóm này đầu tư hệ thống máy móc và phòng thu với nhiều thiết bị chuyên dụng.

Không gian làm việc của các BLV Xôi lạc TV

(Ảnh: VTV)

Bên trong căn phòng lớn được chia thành nhiều cabin nhỏ, mỗi phòng rộng khoảng 1-2 m², thiết kế tường cách âm. Đây được xem là khu vực làm việc riêng của các bình luận viên.

Trong mỗi cabin có hai màn hình lớn, micro và thiết bị thu âm chuyên dụng đặt trên bàn, kèm ghế ngồi để phục vụ việc bình luận các trận đấu.

Do lịch thi đấu của nhiều giải bóng đá quốc tế thường diễn ra vào ban đêm và rạng sáng, các bình luận viên phải làm việc gần như liên tục. Vì vậy, trong phòng xuất hiện nhiều đồ ăn, nước uống và vật dụng sinh hoạt. Ở một góc còn có quần áo, chăn màn được đặt dưới sàn để nghỉ ngơi tạm thời sau những ca làm xuyên đêm.

Ở Xôi Lạc TV, một số bình luận viên có biệt danh quen thuộc với người xem như Người Thỏ, Người Rơm, Người Dơi, Batman...

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá chuyên án và bắt giữ 38 đối tượng sử dụng công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra tại Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác với quy mô số tiền lên tới gần 1000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 38 đối tượng liên quan.

Trong đó, Phạm Nguyễn D. (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Công Đ. (SN 1993, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) được xác định là hai đối tượng cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này vận hành nhiều website phát sóng thể thao trái phép như XoilacTV, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88...

Hai đối tượng cầm đầu bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Các trang web vừa phát sóng các giải thể thao lớn không có bản quyền, vừa chèn quảng cáo cá cược và dẫn người xem tới các nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 3 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh cùng 4 bộ thiết bị livestream phục vụ bình luận.

Ngoài ra, cơ quan điều tra phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ tiền mặt, ô tô và nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này hoạt động nhiều năm, với các đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ các hoạt động vi phạm được xác định lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ điện tử.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.