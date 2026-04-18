Dự báo thời tiết 18/4: Miền Bắc mát mẻ, chiều tối và đêm mưa dông vài nơi

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/4/2026

Ngày 18/4, thời tiết trên phạm vi cả nước duy trì trạng thái chuyển mùa rõ nét khi mưa dông xuất hiện nhiều nơi. Mặc dù mưa dông không trên diện rộng nhưng vẫn có nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đời sống của người dân.

Ngày 18/4, hình thái thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đáng lưu ý, mưa không diễn ra liên tục trong ngày mà tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều tối và đêm. Thời tiết miền Bắc trở nên dịu hơn so với những ngày nắng nóng trước đó, tuy nhiên lại tiềm ẩn nguy cơ về các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tại Bắc Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Người dân vẫn cần đề phòng những cơn dông bất chợt.

Các khu vực khác trên cả nước bao gồm Trung Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết duy trì trạng thái điển hình ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Một số khu vực vẫn có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ vào ban ngày.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/4/2026

TP Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, khu Tây Bắc có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.