5 loại đồ uống có lợi cho huyết áp hơn cả trà xanh - số 5 rất quen với người Việt

Trà xanh là một lựa chọn phổ biến đối với những người theo đuổi lối sống lành mạnh, nhưng có những loại đồ uống khác cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự đối với huyết áp.

Những gì bạn lựa chọn để uống trong suốt cả ngày đóng vai trò quan trọng đối với một lối sống lành mạnh. Uống đúng loại đồ uống không chỉ giúp cơ thể duy trì đủ nước mà còn có thể hỗ trợ mức năng lượng, cải thiện tiêu hóa và thậm chí làm giảm huyết áp.

Trà xanh đặc biệt thường được ca ngợi nhờ những lợi ích tiềm năng đối với huyết áp, nhưng đây không phải loại đồ uống duy nhất có thể mang lại tác dụng này. Một số loại đồ uống chứa các chất dinh dưỡng và hợp chất tự nhiên giàu chất chống oxy hóa hoặc các khoáng chất thiết yếu.

Dưới đây là 5 loại đồ uống có thể mang lại lợi ích cho huyết áp thậm chí còn lớn hơn một tách trà xanh quen thuộc của bạn.

5. Nước cam

Theo BBC, một “phân tích tổng hợp cho thấy uống một cốc nước cam mỗi ngày trong vài tuần là đủ để làm giảm huyết áp tâm thu ở người trưởng thành thừa cân và béo phì, đồng thời làm tăng nồng độ lipoprotein tỷ trọng cao (HDL), thường được gọi là ‘cholesterol tốt’”.

Cam chứa hesperidin, một loại flavonoid có liên quan đến các lợi ích chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ huyết áp, theo EatingWell. Hesperidin có thể giúp mạch máu thư giãn bằng cách làm tăng sản xuất nitric oxide tại lớp lót bên trong của mạch máu, được gọi là nội mô.

Uống một cốc nhỏ nước cam vào bữa sáng hoặc sau khi tập luyện có thể là một lựa chọn hợp lý để hỗ trợ duy trì huyết áp khỏe mạnh.

4. Nước ép củ dền

Củ dền rất giàu nitrat. Cơ thể chuyển hóa nitrat thành nitric oxide, từ đó giúp mạch máu thư giãn và cải thiện lưu lượng máu. Nghiên cứu cho thấy uống nước ép củ dền hằng ngày có thể làm giảm huyết áp tâm thu ở những người bị tăng huyết áp, theo EatingWell.

Chỉ cần uống khoảng 74-237 ml) nước ép củ dền cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho huyết áp và sức khỏe tim mạch. Hàm lượng nitrat có thể thay đổi tùy thuộc vào việc bạn sử dụng nước ép hay dạng cô đặc, vì vậy hãy lựa chọn nước ép củ dền nguyên chất để đạt được tác dụng mạnh nhất.

3. Nước ép lựu

Chuyên gia dinh dưỡng Payton Brewer từng chia sẻ với EatingWell rằng lựu rất giàu chất chống oxy hóa, trong đó có “punicalagin và anthocyanin”. Những hợp chất này có thể giúp duy trì sự đàn hồi của động mạch và ức chế “hoạt động của enzyme chuyển đổi angiotensin”, một cơ chế có liên quan đến việc điều hòa huyết áp.

Một nghiên cứu phát hiện việc ăn lựu thường xuyên có liên quan đến mức “huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương” thấp hơn. Brewer khuyến nghị lựa chọn nước ép lựu 100%, không bổ sung đường.

2. Trà atiso đỏ

Theo Verywell Health, trà atiso đỏ có thể giúp giảm huyết áp khi được sử dụng thường xuyên. Các nghiên cứu cho thấy uống 2 cốc trà atiso đỏ mỗi ngày có thể làm giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, trong đó nghiên cứu ghi nhận mức giảm huyết áp tâm thu trung bình khoảng 7 mmHg.

Atiso đỏ cũng có thể phát huy tác dụng bằng cách giúp mạch máu thư giãn và thúc đẩy quá trình loại bỏ chất lỏng ra khỏi cơ thể.

1. Nước ép mận khô

Theo EatingWell, hiện còn hạn chế các nghiên cứu trực tiếp chứng minh mối liên hệ giữa nước ép mận khô và việc giảm huyết áp. Tuy nhiên, loại đồ uống này chứa các chất dinh dưỡng và hợp chất thực vật có liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Mận khô rất giàu chất chống oxy hóa, kali và chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn có lượng chất xơ cao hơn có liên quan đến huyết áp khỏe mạnh hơn và cải thiện các kết quả về sức khỏe tim mạch.