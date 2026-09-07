8 loại đồ uống có thể giúp não bộ "già chậm" hơn nếu uống đúng cách: Có loại rất quen thuộc nhưng nhiều người lại uống sai

Não bộ rất nhạy cảm với tình trạng mất nước, đường huyết dao động, thiếu ngủ và những thay đổi bất lợi của hệ mạch máu.

Khi nói đến việc bảo vệ sức khỏe não bộ, chúng ta thường nghĩ ngay đến chuyện ăn cá, các loại hạt, rau xanh, hạn chế đường và đồ chiên rán. Nhưng có một thói quen diễn ra mỗi ngày cũng đáng được quan tâm không kém: Uống gì.

Một cốc nước, trà hay cà phê tưởng chừng chỉ là lựa chọn khẩu vị, nhưng lại có thể liên quan đến tình trạng hydrat hóa, sức khỏe mạch máu, chất lượng giấc ngủ, chuyển hóa và phản ứng viêm của cơ thể. Trong khi đó, não bộ rất nhạy cảm với tình trạng mất nước, đường huyết dao động, thiếu ngủ và những thay đổi bất lợi của hệ mạch máu.

Tất nhiên, không có loại đồ uống nào có thể ngăn ngừa hoàn toàn bệnh Alzheimer hay thay thế thuốc điều trị. Nhưng lựa chọn đồ uống phù hợp, cùng với chế độ ăn lành mạnh, vận động, ngủ đủ và kiểm soát huyết áp, đường huyết… có thể góp phần tạo nên một lối sống tốt cho não bộ về lâu dài.

Dưới đây là 8 loại đồ uống đáng cân nhắc.

1. Nước lọc: Đơn giản nhưng không thể thiếu

Não rất nhạy cảm với tình trạng mất nước. Ngay cả mất nước nhẹ cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung, đau đầu hoặc thay đổi tâm trạng.

Người cao tuổi càng dễ thiếu nước do cảm giác khát giảm theo tuổi.

Nên: Uống nước đều trong ngày, không đợi đến khi khát. Người suy tim, suy thận hoặc phù cần tuân thủ lượng nước bác sĩ khuyến cáo.

Điều quan trọng không phải tìm "nước thần kỳ" mà là uống đủ và duy trì đều đặn.

2. Trà: Ưu tiên trà ít hoặc không đường

Trà chứa polyphenol, caffeine và L-theanine - những thành phần được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ sự tỉnh táo và sức khỏe mạch máu.

Trà xanh được quan tâm nhiều nhất trong các nghiên cứu về sức khỏe não bộ. Trà trắng, ô long hay trà đen cũng có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh.

Tuy nhiên, hãy tránh biến trà thành đồ uống nhiều đường. Trà sữa, trà thêm syrup, kem cheese và topping có thể chứa lượng đường và năng lượng rất cao.

3. Cà phê: Có thể uống nhưng đừng để ảnh hưởng giấc ngủ

Caffeine giúp tăng sự tỉnh táo, trong khi cà phê chứa nhiều hợp chất polyphenol. Một số nghiên cứu ghi nhận uống cà phê ở mức vừa phải có liên quan đến khả năng nhận thức tốt hơn.

Nhưng nếu cà phê khiến bạn mất ngủ, lợi ích này có thể bị phản tác dụng.

Người trưởng thành khỏe mạnh thường được khuyến nghị không vượt quá 400 mg caffeine/ngày, nhưng người nhạy cảm với caffeine cần uống ít hơn.

Nên: ưu tiên cà phê ít hoặc không đường, hạn chế uống vào cuối buổi chiều và tránh các loại cà phê chứa nhiều syrup, kem, đường hoặc sữa đặc.

4. Trà thảo mộc: Hỗ trợ thư giãn

Trà hoa cúc, bạc hà, oải hương... không có bằng chứng mạnh về khả năng trực tiếp bảo vệ não bộ, nhưng có thể là lựa chọn đồ uống thư giãn.

Điều này có ý nghĩa bởi giấc ngủ chất lượng rất quan trọng đối với trí nhớ và chức năng nhận thức.

Không nên coi trà thảo mộc là thuốc chữa mất ngủ hay lo âu. Người mang thai, có dị ứng hoặc đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính nên thận trọng.

5. Ca cao nguyên chất: Chọn loại ít đường

Ca cao chứa flavanol, nhóm hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chức năng mạch máu và lưu lượng máu.

Nếu muốn sử dụng, nên chọn bột ca cao nguyên chất không đường, pha với sữa hoặc sữa đậu nành không đường. Hạn chế kem, syrup và đường.

Một cốc chocolate nhiều đường không mang lại lợi ích giống ca cao nguyên chất.

6. Nước ép quả mọng: Ưu tiên ăn cả quả

Việt quất, dâu tây, mâm xôi, dâu đen... giàu polyphenol và anthocyanin, những hợp chất được quan tâm trong nghiên cứu về sức khỏe mạch máu và não bộ.

Tuy nhiên, ăn cả quả vẫn tốt hơn uống nước ép vì cung cấp thêm chất xơ và giúp hạn chế lượng đường hấp thu quá nhanh.

Nếu uống nước ép, nên chọn loại 100% không bổ sung đường và kiểm soát khẩu phần.

7. Sữa chua không đường: Quan tâm từ "trục não - ruột"

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và não bộ đang ngày càng được nghiên cứu. Sữa chua và thực phẩm lên men có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, đồng thời cung cấp protein và canxi.

Nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường, hạn chế các sản phẩm có nhiều đường bổ sung.

8. Sữa đậu nành không đường: Nguồn protein thực vật tiện lợi

Sữa đậu nành cung cấp protein thực vật, chất béo không bão hòa và isoflavone. Một số nghiên cứu quan tâm đến vai trò của isoflavone đối với chức năng nhận thức, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định sữa đậu nành có thể phòng ngừa sa sút trí tuệ.

Điểm đáng giá nhất là đây là thức uống giàu dinh dưỡng, dễ sử dụng và ít năng lượng nếu không thêm đường.

Một cốc khoảng 250-300 ml/ngày có thể phù hợp với nhiều người, tùy tổng thể chế độ ăn.

Uống gì để tốt cho não?

Không có một loại đồ uống nào có thể "chống lão hóa não". Điều quan trọng hơn là duy trì những lựa chọn đơn giản mỗi ngày: uống đủ nước, ưu tiên đồ uống không đường, hạn chế rượu bia và đồ uống nhiều đường, đồng thời ngủ đủ và vận động thường xuyên.

Một cốc trà xanh, cà phê ít đường hay sữa đậu nành không đường sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nằm trong một lối sống lành mạnh được duy trì lâu dài.