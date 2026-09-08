Bộ Y tế: Gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng cường phòng bệnh tại trường học

8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ 2025. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng bệnh tại trường học.

Ảnh: CDC Hà Nội

Bộ Y tế vừa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm tại cơ sở giáo dục, nhất là nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo trong thời điểm đầu năm học.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tuần gần đây, một số địa phương tiếp tục ghi nhận số mắc cao như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội.

Trẻ dưới 5 tuổi chiếm 87,3% tổng số ca mắc, trong đó nhiều trường hợp đang theo học tại nhà trẻ, trường mẫu giáo. Bộ Y tế nhận định số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới; một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, COVID-19 cũng có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, nhân viên và phụ huynh về dấu hiệu nhận biết, biện pháp phòng bệnh và xử trí khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ.

Đối với nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo, cần bảo đảm môi trường sạch sẽ, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng; duy trì nguyên tắc "3 sạch" gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Các trường cần bảo đảm đủ nước sạch, xà phòng, nơi rửa tay thuận tiện; hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng thường xuyên.

Đồ chơi, dụng cụ học tập, bàn ghế và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc cần được vệ sinh định kỳ. Nhà trường cần theo dõi sức khỏe trẻ để phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh.

Khi trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng hoặc xuất hiện phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông và các dấu hiệu nghi ngờ khác, cần thông báo cho cha mẹ để đưa trẻ đi khám.

Nếu phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh hoặc có biểu hiện bất thường trong cùng lớp, nhóm trẻ, nhà trường cần phối hợp với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.