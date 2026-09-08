Diễn biến sức khoẻ các nạn nhân vụ cháy khách sạn tại TP Hồ Chí Minh

Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận 9 người liên quan vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Một người bị ngộ độc khí CO nặng, 8 người sức khỏe ổn định.

Ảnh: Bệnh viện Thống Nhất

Ngày 7/9, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận và điều trị 9 người liên quan vụ cháy xảy ra khoảng 5 giờ cùng ngày tại một khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh.

Trong 6 người được đưa đến bệnh viện vào buổi sáng, một người sinh năm 2006 được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng, điều trị tại Khoa Nội hô hấp. Người bệnh có nguy cơ suy hô hấp và cần được theo dõi, hỗ trợ hô hấp khi cần thiết. Các trường hợp còn lại tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục được theo dõi tại các khoa chuyên môn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm 3 người liên quan vụ cháy. Qua thăm khám ban đầu, cả 3 trường hợp tương đối ổn định, nhưng vẫn được theo dõi chức năng hô hấp và nguy cơ tổn thương phổi.

Ảnh: Bệnh viện Thống Nhất

Theo BSCKII Nguyễn Thụy Trang, phụ trách Khoa Cấp cứu, tình trạng ngộ độc khí CO của các người bệnh cơ bản đã được xử trí. Hiện 8 trường hợp sức khỏe ổn định; một trường hợp nặng tiếp tục được điều trị và theo dõi tổn thương đường hô hấp do hít phải khói, khí nóng.

Bác sĩ cho biết tổn thương đường hô hấp do hít khói, khí nóng có thể diễn tiến sau vụ cháy và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, trong đó có viêm phổi. Vì vậy, người bệnh cần được theo dõi, điều trị phù hợp với mức độ tổn thương. Những trường hợp ổn định có thể được xem xét xuất viện khi đủ điều kiện, trong khi trường hợp nặng có thể cần điều trị kéo dài.

Trong cấp cứu nạn nhân vụ cháy, việc đánh giá nhanh tình trạng ngộ độc khí, tổn thương đường hô hấp và phân loại người bệnh có ý nghĩa quan trọng. Những trường hợp có dấu hiệu suy hô hấp hoặc tổn thương nặng cần được chuyển đến chuyên khoa phù hợp để tiếp tục điều trị.

Bệnh viện Thống Nhất cho biết tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của 9 người bệnh và điều chỉnh phương án điều trị theo tình trạng lâm sàng.