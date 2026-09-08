Hà Nội ghi nhận 207 ca sốt xuất huyết trong một tuần

Từ ngày 28/8 đến 4/9, Hà Nội ghi nhận 207 ca sốt xuất huyết, giảm 61 ca so với tuần trước; thành phố còn 26 ổ dịch đang hoạt động.

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 28/8 đến 4/9, thành phố ghi nhận 207 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 65 phường, xã, giảm 61 trường hợp so với tuần trước.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 2.382 ca sốt xuất huyết tại 117 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Số mắc thấp hơn 958 ca so với số mắc trung bình giai đoạn 2021-2025 và thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Trong tuần, thành phố ghi nhận 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Từ đầu năm đến nay có 106 ổ dịch, hiện còn 26 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội dự báo số mắc có thể gia tăng theo chu kỳ dịch hằng năm và xuất hiện thêm các ổ dịch mới trong thời gian tới.

Về bệnh tay chân miệng, Hà Nội ghi nhận 106 trường hợp tại 57 phường, xã, giảm 9 ca so với tuần trước. Các trường hợp chủ yếu mắc tản phát. Cộng dồn năm 2026, thành phố ghi nhận 4.936 ca, không có trường hợp tử vong. Trong tuần xuất hiện một ổ dịch cộng đồng tại Phú Nghĩa; từ đầu năm có 73 ổ dịch, hiện còn một ổ dịch đang hoạt động.

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận thêm một ca sởi tại phường Phú Thượng. Cộng dồn năm 2026 có 393 ca sởi tại 110 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Thành phố cũng ghi nhận 12 ca COVID-19 tại 9 phường, xã; cộng dồn từ đầu năm là 1.589 ca, không có trường hợp tử vong.

CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp các đơn vị giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Công tác giám sát sốt xuất huyết tại các khu vực có ca bệnh, ổ dịch được tăng cường.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát bệnh truyền nhiễm tại cơ sở y tế và cộng đồng, chú trọng phát hiện tay chân miệng tại trường mầm non, mẫu giáo; thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn theo quy định.

Ngành Y tế cũng phối hợp với ngành Thú y theo dõi dịch bệnh trên động vật, tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh và vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.