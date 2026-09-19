220 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế được xuất viện

220 trong tổng số 222 bệnh nhân nghi ngộ độc tập thể xảy ra tại Công ty Scavi Huế được xuất viện sau nhiều ngày điều trị.

Liên quan vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế), theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP Huế, đến nay có 222 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Trong đó, có 24/24 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền được xuất viện. 196/198 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được xuất viện.

Theo Sở Y tế TP Huế, đơn vị đang đợi kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để có cơ sở kết luận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm và sẽ xử lý vụ việc theo quy định.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 luôn tích cực thăm khám cho các ca nghi ngộ độc để họ được xuất viện trong thời gian sớm nhất

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra khoảng 10h ngày 11/9. Đến 14h45 cùng ngày, có 41 người có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến bệnh viện, sau đó số ca phải nhập viện liên tục tăng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) sau đó cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, tập trung nguồn lực điều trị cho họ.

Ngành Y tế địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Từ đó, cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Ngày 12/9, Sở Y tế TP Huế cũng có quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành được cấp theo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm số 41/2026 do Sở Y tế TP Huế cấp.

Sở Y tế TP Huế yêu cầu Công ty Scavi Huế có giải pháp thực hiện cung cấp suất ăn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian bếp ăn tập thể tại công ty thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.