Cụ ông 106 tuổi tiết lộ bí quyết sống thọ, nghe xong ai cũng bất ngờ

Ở tuổi 106, ông Wang vẫn khỏe mạnh, tự lập và duy trì nếp sống đáng ngưỡng mộ. Ông cho rằng bí quyết trường thọ không nằm ở những điều cầu kỳ, mà bắt nguồn từ những thói quen giản dị được duy trì bền bỉ suốt đời.

Những người sống thọ nhất thế giới luôn thu hút sự quan tâm của công chúng và giới khoa học. Tuy nhiên, trường hợp dưới đây vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi ở tuổi 106, cụ vẫn duy trì một cuộc sống đáng chú ý, với những câu chuyện và bí quyết trường thọ đầy thú vị.

Theo Daxiang News, cụ Wang sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Dù thính lực suy giảm theo tuổi tác, ông vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và duy trì nhiều công việc thường ngày mà không cần phụ thuộc vào người khác.

Cụ Wang vẫn chăm chỉ vận động, may vá. Ảnh: Xinhua.

Lịch sinh hoạt của ông Wang khá khác thường so với đa số mọi người. Ông thường đi ngủ từ 16-17h, thức dậy vào khoảng 1h sáng và dùng bữa sáng lúc 3h trước khi bắt đầu đi bộ.

Người con trai đã quen với nhịp sinh hoạt đặc biệt của cha. Mỗi ngày, anh thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ông. Các thành viên khác trong gia đình cũng tôn trọng những thói quen mà cụ Wang đã duy trì trong nhiều năm.

Điều đáng chú ý là ở tuổi 106, ông vẫn giữ được mức độ tự lập cao. Ông tự giặt quần áo, tắm rửa và thậm chí làm những công việc may vá đòi hỏi sự khéo léo.

Về ăn uống, ông không theo một chế độ quá khắt khe. Thực đơn hằng ngày khá đơn giản, trong đó ông đặc biệt yêu thích hải sản, nhất là cua sông.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, ông Wang cho rằng điều quan trọng nằm ở tinh thần sống tích cực, sự gắn kết gia đình và niềm say mê với công việc, học tập được duy trì trong suốt cuộc đời.

Dù đã 106 tuổi nhưng cụ ông vẫn tự nấu ăn. Ảnh Newschina.

Ông Wang chỉ được học chính quy trong 4 năm. Tuy nhiên, sự tò mò và tính kiên trì đã giúp ông tự tích lũy nhiều kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống. Đặc biệt khi còn trẻ, ông được giao làm thủ quỹ của làng. Ngoài công việc chính, ông thường quan sát những người xung quanh để học hỏi và dần thành thạo nhiều kỹ năng như nấu ăn, đan lát.

Bên cạnh đó, cụ ông cũng duy trì thói quen vận động và làm việc bằng đôi tay. Những công việc như đi bộ, may vá không chỉ giúp ông bận rộn mà còn trở thành một phần trong nếp sống của cụ ở tuổi xế chiều.

Theo truyền thông địa phương ông Wang và vợ, bà Hong Ailan, đã có khoảng 80 năm chung sống và có một người con trai. Gia đình hiện trải qua bốn thế hệ.

Trong mắt hàng xóm, hai vợ chồng từng được xem là một cặp đôi mẫu mực trong làng. Khi các gia đình xảy ra mâu thuẫn, người dân thường tìm đến họ để nhờ hòa giải.

Theo con trai ông Wang, tính cách của cha mẹ khá trái ngược. Người mẹ nóng tính, trong khi người cha điềm đạm và hiền hòa. Điển hình mỗi khi vợ tức giận, ông Wang thường không tranh cãi. Thay vào đó, ông đưa cho bà một cốc nước ấm rồi mỉm cười nói: "Bà uống nước trước đi rồi có thể tiếp tục tức giận." Điều thú vị cách ứng xử nhẹ nhàng này thường giúp không khí giữa hai người nhanh chóng dịu xuống.

Sau khi bà Hong qua đời, ông Wang từng trở nên khép kín và sức khỏe suy giảm. Nhờ sự chăm sóc của con trai, ông dần lấy lại sức lực. Dù người bạn đời đã không còn, dấu ấn của bà vẫn hiện diện trong căn nhà qua những bức ảnh được ông gìn giữ cẩn thận và chiếc tay vịn do chính tay bà làm.

Sau khi câu chuyện về cụ Wang được chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng một cuộc hôn nhân lâu dài, tinh thần lạc quan và tính cách bao dung có thể góp phần tạo nên một cuộc sống tuổi già bình yên. Người khác lại liên hệ với cha mẹ mình, cho rằng những thói quen khác biệt của người cao tuổi đôi khi nên được tôn trọng, miễn là phù hợp với sức khỏe và cuộc sống của họ.