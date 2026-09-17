Năm 2026, đây là 3 xu hướng thẩm mỹ được hỏi nhiều nhất: Vị trí số 1 không phải nâng mũi

Từ trẻ hóa vùng mắt, tạo hình vóc dáng đến nâng mũi và cải thiện đường nét cổ, nhu cầu thẩm mỹ năm 2026 đang ngày càng tập trung vào những thay đổi nhỏ nhưng tạo ảnh hưởng rõ rệt đến diện mạo.

Thẩm mỹ ngày càng có nhiều lựa chọn, với mỗi nhóm tuổi lại quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Vậy đâu là những phương pháp được hỏi nhiều nhất trong năm 2026?

Theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Liao Wei-Jie, người chia sẻ những quan sát gần đây trong chương trình Women I Am the Biggest, 3 nhóm dịch vụ đang nhận được nhiều sự quan tâm gồm trẻ hóa vùng mắt, tạo hình vóc dáng và các phương pháp chỉnh sửa mũi, vùng cổ.

1. Trẻ hóa vùng mắt được quan tâm hàng đầu

Theo bác sĩ Liao Wei-Jie, phẫu thuật vùng mắt là một trong những nội dung được khách hàng hỏi nhiều nhất trong năm nay.

Khi tuổi tác tăng lên, không ít người bắt đầu xuất hiện tình trạng sụp mí, hai mắt không đều, bọng mắt, khiến khuôn mặt trông mệt mỏi và kém tươi tỉnh hơn.

Các vấn đề thường được tư vấn gồm chỉnh sửa mí mắt, nâng cung mày, cải thiện bọng mắt và quầng thâm.

Trong đó, nâng cung mày chủ yếu hướng tới những trường hợp vùng mắt bị chùng, sụp hoặc hai bên mắt không cân đối. Phương pháp cụ thể cần được lựa chọn dựa trên đặc điểm và tình trạng của từng người.

2. Tạo hình vóc dáng: "eo Barbie" trở thành từ khóa được chú ý

Không chỉ khuôn mặt, đường nét cơ thể cũng ngày càng được quan tâm trong các tư vấn thẩm mỹ.

Một trong những xu hướng được nhắc đến nhiều là "eo Barbie", với mục tiêu tạo vòng eo nhỏ và đường cong cơ thể rõ nét hơn.

Theo bác sĩ Liao, với những người có nhiều mỡ thừa ở vùng eo, hút mỡ có thể được cân nhắc để tạo hình vóc dáng. Một số người mong muốn đường cong rõ hơn theo hình đồng hồ cát cũng tìm hiểu về các phương pháp tạo hình vùng xương sườn.

Tuy nhiên, đây đều là những can thiệp liên quan đến phẫu thuật. Việc lựa chọn phương pháp không nên chỉ dựa vào một xu hướng hình thể đang được chú ý mà cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe, cấu trúc cơ thể và đánh giá của bác sĩ chuyên môn.

3. Nâng mũi và tạo đường nét "cổ thiên nga"

Nâng mũi vẫn là một trong những dịch vụ thẩm mỹ được quan tâm trong nhiều năm qua.

Theo bác sĩ Liao, nhiều người vẫn mong muốn sống mũi cao và đường nét khuôn mặt rõ hơn, vì vậy nhu cầu tư vấn nâng mũi tiếp tục duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, "cổ thiên nga" cũng là một xu hướng được chú ý trong thời gian gần đây.

Việc thường xuyên cúi đầu khi sử dụng điện thoại hoặc máy tính khiến nhiều người quan tâm hơn đến vùng cằm và cổ. Ngay cả những người có vóc dáng khá gọn cũng có thể gặp tình trạng hai cằm, vùng tiếp giáp giữa cằm và cổ tích tụ mô hoặc nếp nhăn cổ rõ.

Một số người vì thế tìm hiểu các phương pháp can thiệp nhằm cải thiện đường nét cằm và cổ.

Nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tập trung vào từng đường nét

Từ những chia sẻ của bác sĩ Liao Wei-Jie, có thể thấy nhu cầu thẩm mỹ năm 2026 không chỉ tập trung vào một bộ phận trên khuôn mặt.

Sự quan tâm trải rộng từ vùng mắt, dáng mũi đến vòng eo, cằm và cổ, cho thấy xu hướng chú trọng đến tổng thể đường nét và những thay đổi tương đối chi tiết trên ngoại hình.

Tuy nhiên, mỗi phương pháp thẩm mỹ đều có chỉ định, giới hạn và nguy cơ riêng. Đặc biệt với các thủ thuật phẫu thuật, người có nhu cầu nên được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn trực tiếp để hiểu rõ tình trạng của bản thân, hiệu quả kỳ vọng cũng như những rủi ro có thể xảy ra trước khi quyết định.