Rời xa thẩm mỹ rập khuôn, phụ nữ thông minh tìm kiếm điều gì?

Không còn chạy theo các chuẩn đẹp, phụ nữ hiện đại ngày càng quan tâm đến những giải pháp trẻ hóa mang đến thần sắc tự nhiên thay vì khuôn mẫu đại trà.

Trong thời đại mà các xu hướng trẻ hóa thay đổi chóng mặt, rất dễ bắt gặp những gương mặt có nét tương đồng nhau do sự rập khuôn của các phương pháp thẩm mỹ cấp tốc. Chính vì vậy, phái đẹp đã và đang thay đổi tư duy làm đẹp. Thay vì can thiệp quá nhiều để chạy theo một hình mẫu nhất định, họ ưu tiên những giải pháp trẻ hóa giúp gương mặt trông tươi tắn, hài hòa và giữ được nét riêng tự nhiên vốn có.

Nắm bắt sự thay đổi trong tư duy làm đẹp của phụ nữ hiện đại, SERYN Clinic tiên phong phát triển mô hình trẻ hóa đa chuyên khoa theo hướng cá nhân hóa, tập trung vào việc cải thiện thần sắc và diện mạo một cách tự nhiên thay vì tạo ra những vẻ đẹp rập khuôn.

Không phải ai lão hóa cũng giống nhau

Thực tế, lão hóa chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của vài nếp nhăn trên da. Có người xuống sắc vì thiếu hụt hormone, có người gương mặt mất độ nâng đỡ do hệ cơ suy yếu, người khác lại gặp tình trạng da xỉn màu, chùng nhão vì chất lượng nền da suy giảm theo thời gian.

Khi mọi tình trạng lão hóa đều được xử lý bằng cùng một công thức chung, kết quả dễ thấy nhất là những diện mạo "đúc từ một khuôn" rất thiếu tự nhiên và khó giữ được bản sắc riêng.

Chính vì vậy, trẻ hóa hiện nay không còn dừng ở việc "xử lý một điểm trên gương mặt", mà là tìm hiểu nguyên nhân cụ thể phía sau sự thay đổi của thần sắc theo thời gian.

Trẻ hóa toàn diện với mô hình đa chuyên khoa

Thay vì chỉ tập trung vào một biểu hiện bên ngoài, xu hướng làm đẹp hiện nay bắt đầu chuyển sang hướng tiếp cận toàn diện hơn, nơi làn da, hormone, hệ cơ nâng đỡ hay nền tảng sức khỏe đều được xem là những yếu tố liên quan trực tiếp đến diện mạo.

Tại SERYN Clinic - đơn vị tiên phong với mô hình trẻ hóa đa chuyên khoa, lộ trình trẻ hóa được xây dựng bài bản theo hướng hội chẩn liên tầng giữa nhiều chuyên khoa như Da liễu, Thẩm mỹ, Nội tiết - Phụ khoa, Cơ xương khớp, Chẩn đoán hình ảnh và Xét nghiệm tổng quát.

Mỗi chuyên khoa sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau trong việc đánh giá tình trạng lão hóa để từ đó cá nhân hóa phác đồ phù hợp cho từng khách hàng. Thay vì cố "đẩy" gương mặt theo một chuẩn đẹp có sẵn, mục tiêu được đặt ra là giúp tổng thể diện mạo trở nên hài hòa và tự nhiên hơn theo nét riêng của mỗi người.

BS. Hồ Thị Ánh Nhật, Trưởng khoa Da liễu tại SERYN Clinic chia sẻ: "Hiện nay, nhiều khách hàng không còn muốn trẻ hóa theo kiểu thay đổi hoàn toàn gương mặt nữa. Họ muốn mình trông tươi tắn và có thần sắc hơn, nhưng vẫn phải là chính mình. Đó cũng là lý do mô hình đa chuyên khoa tại SERYN Clinic ngày càng được quan tâm và vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á trao tặng."

Thước đo loại bỏ các "chỉ định cảm tính"

Dữ liệu y khoa và tính khoa học trong quá trình trẻ hóa cũng là yếu tố được chú trọng không kém. Thay vì nghe tư vấn theo cảm tính, các chị em phụ nữ luôn muốn biết rõ tình trạng thực tế của làn da và cơ thể trước khi lựa chọn liệu trình phù hợp.

Đó cũng là lý do nhiều công nghệ phân tích chuyên sâu bắt đầu được đưa vào quá trình trẻ hóa. Tại SERYN Clinic, hệ thống Skin Atlas AI 360° được ứng dụng để phân tích các chỉ số liên quan đến cấu trúc da, độ đàn hồi, sắc tố hay mức độ lão hóa của từng khách hàng trước khi xây dựng phác đồ điều trị.

Việc ứng dụng dữ liệu và AI không chỉ giúp hạn chế những can thiệp quá mức, mà còn giúp quá trình trẻ hóa trở nên phù hợp hơn với đặc điểm riêng của từng khách hàng.

Thần sắc tự nhiên - Đích đến của SERYN Clinic

Giữa rất nhiều phương pháp trẻ hóa trên thị trường, SERYN Clinic lựa chọn theo đuổi một lối đi riêng: lấy thần sắc tự nhiên làm chuẩn cho mọi phác đồ điều trị.

Với SERYN Clinic, làm đẹp không phải là cố gắng xóa đi mọi dấu vết của thời gian một cách gượng ép. Giá trị thực sự của trẻ hóa là khơi dậy nguồn năng lượng tươi tắn, khỏe mạnh sẵn có bên trong cơ thể, từ đó tái tạo một diện mạo hài hòa và thần thái ngập tràn sức sống.

Hệ thống phòng khám thương hiệu Seryn - trẻ hóa từ nền tảng sinh học

