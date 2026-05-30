Bị con vật "quen thuộc" trong vườn đốt chân, người đàn ông nguy kịch

“Con vật nhiều người gặp hằng ngày trong vườn bất ngờ khiến người đàn ông 43 tuổi nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu người bệnh T.V.Q 43 tuổi, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, trước khi vào viện khoảng 20 phút, bị nhiều kiến đốt vào hai chân, ngay sau đó xuất hiện các biểu hiện nổi ban đỏ ngứa toàn thân, vã mồ hôi, lơ mơ, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, BVĐK tỉnh Phú Thọ bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, vã nhiều mồ hôi, toàn thân đỏ da, khó thở, rít thanh quản, huyết áp tụt sâu (60/40 mmHg), mạch bắt yếu. Người bệnh được chẩn đoán phản vệ độ III (phản vệ nguy kịch) do kiến đốt và được cấp cứu ngay lập tức bằng truyền dịch, adrenalin, kháng histamin và corticoid. Sau điều trị 30 phút, người bệnh tỉnh táo trở lại, huyết động ổn định, giảm ban đỏ ngứa, đỡ khó thở, sau 2 ngày, người bệnh ổn định và được ra viện.

Bác sĩ khuyến cáo vào mùa hè cần cảnh giác với các loại kiến, côn trùng đốt.

Theo ThS. BS Hà Thế Linh, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, BVĐK tỉnh Phú Thọ phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra chỉ vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thức ăn, thuốc, nọc côn trùng… Trong đó, côn trùng đốt nhiều người thường chủ quan vì nghĩ chỉ gây đau rát hoặc ngứa nhẹ. Tuy nhiên, ở người có cơ địa dị ứng, nọc độc của côn trùng có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch dữ dội, dẫn tới tụt huyết áp, suy hô hấp, ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, mùa hè là thời điểm côn trùng hoạt động mạnh, làm gia tăng nguy cơ bị kiến, ong và nhiều loại côn trùng khác đốt.

- Người dân nên mặc quần áo bảo hộ khi lao động ngoài trời, thường xuyên phát quang khu vực quanh nhà và cẩn trọng khi làm việc ở nơi có nhiều côn trùng để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

- Khi bị côn trùng đốt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, khò khè, phù môi lưỡi, choáng váng, lơ mơ hoặc tụt huyết áp, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

- Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan tự theo dõi tại nhà khi cơ thể có dấu hiệu phản ứng nặng sau khi bị côn trùng đốt.

(t/h Sức khỏe & Đời sống, Vietnam+)