Tưởng đau bụng thông thường, người đàn ông 67 tuổi mang trong mình thứ "đáng sợ" khiến bác sĩ sốc ngang

Cứ nghĩ là cơn đau bụng thông thường, người đàn ông 67 tuổi không ngờ lại phải đối mặt với một "bí ẩn" kỳ lạ bên trong cơ thể khiến các bác sĩ cũng không khỏi bất ngờ.

Vừa qua, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết các bác sĩ khoa Nội tiêu hóa vừa nội soi can thiệp thành công, lấy khối bã thức ăn kích thước khoảng 4x6 cm trong dạ dày bệnh nhân L.M.N..

Khai thác tiền sử bệnh người nhà bệnh nhân cho biết, ông N. đau âm ỉ vùng thượng vị suốt 3 tuần, thường xuyên đầy bụng, khó tiêu nên được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả nội soi tiêu hóa cho thấy trong dạ dày có khối bã thức ăn lớn, kết tụ cứng.

Ê-kíp nội soi lấy khối bã thức ăn từ dạ dày cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quảng Đại, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, đánh giá khối bã đã tồn tại lâu ngày, có tính chất dai và rắn chắc, gây tổn thương loét tại vùng bờ cong nhỏ dạ dày. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa hoặc tắc ruột.

Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ tiến hành cắt nhỏ và lấy toàn bộ khối bã qua nội soi để tránh cho người bệnh phải trải qua ca phẫu thuật ngoại khoa phức tạp. Do khối bã có kích thước lớn và bám chắc, quá trình can thiệp đòi hỏi thao tác chính xác nhằm hạn chế tổn thương niêm mạc dạ dày.

Hình ảnh khối bã thức ăn kích thước lớn qua nội soi. Ảnh: BVCC.

Theo BSCKI Nguyễn Quảng Đại, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, khối bã thức ăn trong dạ dày dễ hình thành ở những người bệnh có khả năng nhai kém như mất răng, người ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ khó tiêu như măng, quả hồng… bệnh nhân từng phẫu thuật cắt đoạn dạ dày, tình trạng giảm toan dạ dày (viêm tụy mạn). Khối bã tích tụ lâu ngày có thể gây loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí tắc ruột nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trước đây, đa số trường hợp có khối bã thức ăn lớn đều phải phẫu thuật để lấy ra ngoài. Tuy nhiên, nhờ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của bác sĩ cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và dụng cụ can thiệp chuyên dụng, các bác sĩ nội soi đã có thể cắt nhỏ, lấy trọn khối bã an toàn ngay trong một lần nội soi, giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật xâm lấn.

Qua đây bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn lượng lớn các thực phẩm quá nhiều xơ, ăn chậm, nhai kĩ, khi có các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, chậm tiêu, rối loạn tiêu hóa, đại tiện phân có màu bất thường… hãy đến các cơ sở y tế để chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có hướng xử trí kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm.