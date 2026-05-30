Người đàn ông 39 tuổi nguy kịch, bác sĩ chỉ thẳng 3 thói quen “cực độc” nhiều người đang lặp lại mỗi đêm

Một người đàn ông 39 tuổi nhập viện vì thận tổn thương nghiêm trọng. Điều khiến bác sĩ lo ngại là nguyên nhân không xuất phát từ bệnh lý hiếm gặp, mà đến từ 3 thói quen trước giờ đi ngủ - những việc rất nhiều người vẫn lặp lại mỗi ngày mà không hề cảnh giác.

Không ít người nghĩ rằng vài ly bia buổi tối, một bữa ăn khuya đậm đà hay thói quen thức khuya lướt điện thoại chỉ là "chuyện nhỏ" sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng chính những điều tưởng như vô hại ấy lại đang âm thầm tạo áp lực lên thận, tích tụ rủi ro sức khỏe theo thời gian mà nhiều người không hề hay biết.

Câu chuyện dưới đây là một lời cảnh báo rõ ràng, gióng lên hồi chuông nhắc nhở về những thói quen trước khi đi ngủ mà bạn cần xem lại ngay từ hôm nay.

Một người đàn ông 39 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ phải nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp tính. Điều đáng nói, nguyên nhân lại xuất phát từ những thói quen quen thuộc trước giờ đi ngủ mà không ít người vẫn duy trì mỗi ngày.

Anh Vương làm việc trong ngành công nghệ, thường xuyên tăng ca và thức khuya. Sau giờ làm, anh có thói quen uống vài chai bia, ăn đồ kho hoặc đồ nướng rồi thức đến 1-2 giờ sáng để lướt điện thoại. Nghĩ mình còn trẻ và khỏe, anh chưa từng đi khám sức khỏe định kỳ.

Cho đến khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau lưng dưới, phù chân, tiểu ra máu và mệt mỏi kéo dài, anh mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy nồng độ axit uric trong máu của anh tăng vọt chức năng thận suy giảm nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Sau khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận định chính 3 việc làm trước khi ngủ đã âm thầm "bào mòn" thận suốt thời gian dài.

3 thói quen trước khi ngủ gây hại cho thận

Uống bia vào buổi tối

Bia chứa purin và cồn hai yếu tố khiến axit uric tăng cao, đồng thời làm giảm khả năng đào thải axit uric qua thận. Việc uống bia thường xuyên trước khi ngủ có thể khiến thận bị quá tải và tăng nguy cơ suy giảm chức năng.

Ăn đồ nhiều purin trước giờ ngủ

Các món kho, món hầm, hải sản hay đồ nướng chứa lượng purin cao. Khi ăn vào buổi tối muộn, cơ thể phải tăng cường chuyển hóa trong lúc nghỉ ngơi, gây áp lực lớn cho gan và thận.

Thức khuya, thiếu ngủ kéo dài

Ngủ muộn làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và nội tiết tố. Điều này có thể thúc đẩy sản sinh axit uric, đồng thời làm giảm hiệu quả lọc và đào thải chất độc của thận.

4 dấu hiệu cảnh báo thận đang "kêu cứu"

Nếu duy trì các thói quen xấu trong thời gian dài, cơ thể có thể xuất hiện những biểu hiện bất thường như:

Axit uric tăng cao nhưng không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Đau lưng dưới, tiểu đêm nhiều, cơ thể mệt mỏi do chức năng thận suy giảm.

Đau nhức hoặc sưng khớp vì tinh thể axit uric tích tụ.

Phù chân, chán ăn, suy nhược dấu hiệu cho thấy thận đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, tăng axit uric máu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận và dẫn đến suy thận nếu không được kiểm soát kịp thời.

Làm gì để bảo vệ thận?

Để hạn chế nguy cơ tăng axit uric và tổn thương thận, các chuyên gia khuyến cáo nên:

Hạn chế bia rượu và thực phẩm nhiều purin vào buổi tối.

Ngủ trước 23h và duy trì 7-8 tiếng ngủ mỗi ngày.

Uống đủ nước để hỗ trợ đào thải axit uric.

Ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và giảm thực phẩm chế biến sẵn.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu thường xuyên đau lưng, tiểu đêm hoặc đau khớp.

Nhiều người cho rằng vài thói quen nhỏ trước khi ngủ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, chính những việc tưởng chừng vô hại ấy có thể âm thầm làm tổn thương thận từng ngày mà cơ thể khó nhận ra.

Chuyên gia gợi ý 6 thực phẩm "thân thiện với thận" nên có trong bữa ăn hằng ngày

- Lòng trắng trứng: Lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao, ít phốt pho, phù hợp cho người cần bổ sung đạm nhưng phải kiểm soát chức năng thận, đặc biệt là bệnh nhân lọc máu. Hai lòng trắng trứng lớn (khoảng 66g) cung cấp khoảng 110 mg natri, 108 mg kali và 10 mg phốt pho.

- Kiều mạch: Kiều mạch là loại ngũ cốc có hàm lượng phốt pho thấp hơn nhiều loại khác, đồng thời giàu vitamin nhóm B, magie, sắt và chất xơ. Nửa cốc kiều mạch nấu chín (khoảng 84g) chứa khoảng 3,5 mg natri, 74 mg kali và 59 mg phốt pho.

- Bắp cải: Bắp cải giàu vitamin C, vitamin K và vitamin nhóm B, trong khi lại có hàm lượng natri, kali và phốt pho thấp. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào còn hỗ trợ tiêu hóa. Trong 70g bắp cải thái nhỏ có khoảng 13 mg natri, 119 mg kali và 18 mg phốt pho.

- Ớt chuông: Ớt chuông là thực phẩm giàu vitamin A, vitamin C nhưng lại chứa ít kali, phù hợp với chế độ ăn hỗ trợ thận. Trong 74g ớt chuông có khoảng 3 mg natri, 156 mg kali và 19 mg phốt pho.

- Hành tây: Hành tây không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn hỗ trợ giảm lượng muối trong chế độ ăn. Ngoài ra, thực phẩm này còn cung cấp vitamin C, mangan, vitamin nhóm B và chất xơ prebiotic tốt cho hệ tiêu hóa. Một củ hành tây nhỏ (khoảng 70g) chứa khoảng 3 mg natri, 102 mg kali và 20 mg phốt pho.

- Củ cải: Củ cải là thực phẩm có hàm lượng kali và phốt pho thấp, đồng thời giàu vitamin C. Trong 58g củ cải tươi có khoảng 23 mg natri, 135 mg kali và 12 mg phốt pho; khi nấu chín (78g), lượng natri khoảng 12,5 mg, kali 138 mg và phốt pho 20 mg.