Vào mùa hè, chúng ta cần chú ý bổ sung chất lỏng hơn, nhưng chắc chắn không phải 4 loại nước dưới đây. Bởi với chúng, càng uống nhiều càng dễ ảnh hưởng tới thận, cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác!

Nhiều người thường rỉ tai nhau tuyệt đối không nên ăn đá lạnh hoặc uống nước đá vào mùa hè vì sợ viêm họng, buốt răng hay hỏng hệ tiêu hóa. Thế nhưng, nếu so với việc lạm dụng các loại nước giải khát thần thánh ngày hè, thì thói quen ăn đá lạnh vẫn còn "lành tính" và ít phá hủy cầu thận hơn rất nhiều.

Theo số liệu thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), suy thận đang là một trong những "sát thủ thầm lặng" đáng sợ nhất với khoảng 4.000 người tử vong mỗi ngày trên toàn cầu. Thận đóng vai trò như nhà máy lọc máu và đào thải độc tố. Vào mùa hè, cơ thể mất nhiều nước qua mồ hôi, nếu chúng ta liên tục nạp vào những loại nước giải nhiệt sai cách, nhà máy này sẽ bị quá tải, gây tổn thương cầu thận cấp tính và đẩy nhanh tiến trình suy thận.

4 loại nước uống nhiều rất dễ gây suy thận

Đúng là vào mùa hè, cơ thể nói chung và thận nói riêng cần được nạp nhiều chất lỏng hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn uống gì cũng được. Việc lạm dụng 4 loại nước dưới đây, thậm chí dùng thay thế nước lọc những ngày hè sẽ trực tiếp tấn công và làm suy kiệt tế bào thận của bạn:

1. Nước ngọt có ga và đồ uống nhiều đường

Nước ngọt chứa hàm lượng đường fructose và gốc phốt phát cực cao. Khi đi vào cơ thể, phốt phát liều cao làm sụt giảm lượng canxi trong máu, buộc cơ thể phải rút canxi từ xương ra. Quá trình này làm rối loạn môi trường canxi - phốt pho ổn định, tạo áp lực khủng khiếp khiến các tế bào biểu mô cầu thận bị lão hóa và chết theo chương trình.

Đồng thời, đường fructose khi chuyển hóa tại gan sẽ kích thích sản sinh axit uric. Axit uric trong máu tăng cao sẽ kết tinh thành các tinh thể urat sắc nhọn, lắng đọng tại kẽ thận gây viêm thận kẽ mãn tính, xơ hóa cầu thận và dẫn đến suy thận. Nên để bảo vệ thận, uống không quá 250ml mỗi tuần. Tuyệt đối không dùng thay nước lọc.

2. Trà đặc và cà phê đậm đặc

Nhiều người thích uống trà đá đặc để giải nhiệt và tỉnh táo. Tuy nhiên, lượng caffeine cao trong trà và cà phê đậm đặc kích thích làm tăng nhịp tim và co mạch máu, đẩy áp lực dòng máu lên cầu thận tăng vọt, bắt buộc thận phải tăng mức lọc cầu thận liên tục.

Nguy hiểm hơn, trà đặc chứa hàm lượng axit oxalic khổng lồ. Khi axit oxalic đi qua đường tiết niệu, chúng sẽ kết hợp rất nhanh với canxi tự do tạo thành sỏi canxi oxalat. Những viên sỏi này gây tắc nghẽn các ống thận nhỏ, làm ứ nước, gây viêm nhiễm ngược dòng và phá hủy nhu mô thận một cách thầm lặng.

3. Bia rượu giải khát

Nhiều người có thói quen uống bia lạnh để "đập tan" cơn khát ngày hè. Chất cồn (ethanol) khi vào cơ thể sẽ ức chế hormone chống bài niệu (ADH), khiến thận tăng đào thải nước ra ngoài, gây ra tình trạng mất nước tế bào nghiêm trọng. Lúc này, nồng độ máu đặc lại, huyết áp tăng vọt, gây áp lực trực tiếp làm tổn thương các mạch máu nhỏ nuôi thận.

Uống bia rượu quá nhiều khi trời nắng nóng còn dễ dẫn đến hội chứng tiêu cơ vân cấp tính. Các tế bào cơ bị hủy hoại sẽ giải phóng một lượng lớn protein myoglobin vào máu, làm tắc nghẽn hoàn toàn các ống lọc của thận, gây suy thận cấp chỉ sau một vài cuộc nhậu. Theo các chuyên gia, nếu bắt buộc phải uốg, thì uống không quá 330ml bia (1 lon) hoặc 30ml rượu mạnh mỗi ngày đối với nam giới; nữ giới giảm một nửa.

4. Nước tăng lực, nước điện giải

Nước tăng lực hay nước điện giải chứa hàm lượng natri, kali và các khoáng chất nén liều cao. Nhiều người chỉ tập thể thao nhẹ hoặc đi ngoài trời nắng đã lạm dụng các loại nước này dẫn đến dư thừa muối nghiêm trọng. Khi nồng độ natri và kali trong máu tăng cao. Dẫn đến thận phải gồng mình tăng áp lực thẩm thấu để lọc và đào thải lượng khoáng chất thừa này nhằm giữ cân bằng nội môi. Quá trình "gồng" quá tải liên tục này khiến các tế bào ống thận bị kiệt quệ năng lượng, mất chức năng lọc tự nhiên và dễ dẫn đến hoại tử ống thận cấp.

Tốt nhất, để tránh suy thận thì bạn chỉ uống tối đa 350 - 500ml sau khi vận động nặng, ra mồ hôi liên tục trên 1 tiếng. Không uống hằng ngày như nước giải khát.

Nguyên tắc uống nước mùa hè để bảo vệ thận

- Uống nước chủ động: Chờ đến khi khát mới uống nước thì đã quá muộn, lúc đó các cơ quan nội tạng đã rơi vào tình trạng "báo động đỏ", nước tiểu bị cô đặc làm độc tố tích tụ gây hại cho thận. Nên uống nước chủ động rải rác cả ngày dài.

- Đủ định lượng: Đảm bảo nạp từ 1,5 đến 2,5 lít nước lọc mỗi ngày. Nếu làm việc ngoài trời nắng, cần bổ sung thêm 500ml nước.

- Uống đúng cách: Hãy uống từng ngụm nhỏ, chia đều trong ngày. Tuyệt đối không uống một lúc quá 500ml nước vì sẽ gây quá tải tuần hoàn đột ngột cho hệ tim mạch và thận.

- Ưu tiên nước lọc mát: Nước lọc ở nhiệt độ phòng hoặc mát vừa phải là dung môi tốt nhất cho cơ thể. Nhưng đừng uống nước quá lạnh, nước đá, nhất là khi vừa đi trời nắng hay vận động mạnh, đang khát nước trầm trọng vì rất nguy hiểm.

Ngoài ra, mỗi 6 tháng, hãy thực hiện xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra chức năng thận. Đặc biệt là những người có bệnh nền cao huyết áp, tiểu đường để phát hiện sớm các tổn thương và điều trị kịp thời.

Nguồn vàn ảnh: iFeng, Family Doctor, Health 2.0