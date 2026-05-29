Một nhạc sĩ người nước ngoài đã bay nửa vòng Trái Đất để đến Việt Nam chữa bệnh.

Khối tuyến tiền liệt nặng tới 245g, gấp 10 lần bình thường, khiến ông Freed Iii (75 tuổi), 1 nghệ sĩ người Mỹ, phải sống suốt 20 năm với tình trạng đau bàng quang, đi tiểu liên tục, mất ngủ kéo dài và luôn bất an khi đứng trên sân khấu biểu diễn hàng giờ đồng hồ.

Cuộc sống nhạc sĩ người Mỹ đảo lộn vì u phì đại tuyến tiền liệt khổng lồ

Mặc dù đã kiên trì điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng nội khoa trong nhiều năm tại quê nhà, song thời gian gần đây, ông Freed Iii không còn đáp ứng với thuốc. Các triệu chứng rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu đêm, dòng tiểu yếu, kèm cảm giác đau buốt bàng quang khiến ông buộc phải thu hẹp lịch trình biểu diễn. "Có những lúc tôi phải đi tiểu 20 phút một lần, điều đó thực sự rất bất tiện", bệnh nhân chia sẻ.

Cuộc sống và công việc thực sự đảo lộn. Ông Freed Iii quyết tâm tìm hiểu một bệnh viện quốc tế uy tín để chấm dứt tình trạng trên. Qua tìm hiểu, ông rất tin tưởng và quyết tâm bay đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tại Việt Nam để điều trị.

Tại đây, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, tuyến tiền liệt của ông Freed nặng đến 245g, gấp 10 lần trọng lượng tuyến tiền liệt bình thường (20 - 25g), chèn ép vào bàng quang, làm giảm thể tích chứa và gây kích thích liên tục. Điều này lý giải cho việc thuốc điều trị đã không còn tác dụng khiến triệu chứng của bệnh nhân dai dẳng, gây mệt mỏi kéo dài.

Hình ảnh tuyến tiền liệt khổng lồ trên CT.

Trước nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu tái đi tái lại, có thể dẫn đến sỏi đường tiết niệu rồi suy thận nếu không sớm can thiệp, ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng (Khoa Can thiệp điện quang & Chẩn đoán hình ảnh) đã chỉ định cho bệnh nhân phương pháp can thiệp nút mạch tuyến tiền liệt. Phương pháp phù hợp với nguyện vọng can thiệp nhẹ nhàng và bảo tồn tuyến tiền liệt của ông Freed.

ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng đánh giá: "Đây là trường hợp tuyến tiền liệt phì đại khổng lồ nên chỉ định điều trị cho bệnh nhân rất giới hạn. Phương pháp nút mạch tuyến tiền liệt đáp ứng được mong muốn xử lý triệt để khối u tuyến tiền liệt khổng lồ một cách hiệu quả nhưng vẫn được bảo tồn tuyến tiền liệt cho bệnh nhân".

Nút mạch tuyến tiền liệt: Giải pháp chấm dứt tình trạng rối loạn tiểu tiện nhiều năm

Phòng Điện quang can thiệp của bệnh viện.

Nút mạch tuyến tiền liệt là kỹ thuật can thiệp nội mạch tối thiểu, không cần phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt hay gây mê toàn thân, đặc biệt phù hợp với các trường hợp tuyến phì đại lớn hoặc người bệnh cao tuổi có nhiều bệnh nền. Bác sĩ đưa vật liệu gây tắc mạch từ động mạch đùi qua ống thông nhỏ đến các nhánh mạch nuôi tuyến tiền liệt, nhằm cắt nguồn nuôi dưỡng và giúp tuyến teo nhỏ dần theo thời gian.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại của Hà Lan kết hợp CT Cone Beam tại bàn, ekip bệnh viện quan sát rõ các nhánh mạch ngoằn ngoèo nuôi tuyến và thực hiện chính xác từng thao tác đưa ống thông đến đúng vị trí can thiệp.

Để tối ưu hiệu quả nút mạch, ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng kết hợp 2 vật liệu đạt chuẩn quốc tế: Hạt vi cầu giúp đi sâu gây hoại tử rộng nhu mô, làm giảm nhanh kích thước tuyến và keo sinh học tạo tắc mạch vĩnh viễn, ngăn tái thông mạch máu.

"Nhờ sự can thiệp tỉ mỉ và chọn lọc, nhu mô tiền liệt tuyến đã bị tắc hoàn toàn, trong khi đó các động mạch khác nuôi cơ, da và các cơ quan lân cận như dương vật hoặc trực tràng đều còn được bảo tồn nguyên vẹn, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân", BS Huy Hoàng cho biết. Bệnh nhân không có biểu hiện đau, chảy máu sau can thiệp và được xuất viện sau 2 ngày.

Bệnh nhân Freed Iii đủ điều kiện xuất viện và về nước.

Chia sẻ với ThS.BSNT Đỗ Huy Hoàng sau 2 tháng nút mạch tuyến tiền liệt, ông Freed xúc động: "Tôi cảm thấy mình đang ở trong một cơ thể mới. Giờ đây, tôi có thể đi lưu diễn trên các vùng quê nước Mỹ, tự tin biểu diễn liên tục nhiều giờ mà không còn lo lắng về những cơn buồn tiểu dồn dập".

Ông Freed trở lại với âm nhạc và sân khấu.

Chia sẻ thêm về quyết định đi đến một đất nước xa xôi để can thiệp y tế, ông Freed cho biết: "Khi tìm được thông tin về nhiều bệnh nhân đã điều trị thành công tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, trong đó có các bệnh nhân quốc tế, tôi đã quyết định bay đến Việt Nam mà không hề lo lắng. Niềm tin càng được củng cố khi tôi tiếp xúc với các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh với chuyên môn sâu tại đây".

Qua câu chuyện này có thể thấy, Việt Nam chúng ta một lần nữa chứng tỏ đang trở thành điểm đến uy tín trên bản đồ y tế thế giới. Thống kê từ Bộ Y tế cho thấy, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận 300.000 lượt bệnh nhân quốc tế đến điều trị. Xu hướng này được dự báo sẽ ngày càng gia tăng khi có nhiều cơ sở y tế đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản và chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao.

