Người phụ nữ phải cắt cụt chân sau khi dẫm vào thức ăn cho chó cưng: Chuyện gì đã xảy ra?

Làm thế nào mà chỉ dẫm phải một miếng bánh dành cho cún cưng lại dẫn tới bi kịch cắt cụt chân phải? Phía sau thật sự có uẩn khúc, cũng là bài học sức khỏe quan trọng cho tất cả mọi người.

Trước khi "cơn ác mộng" nhiễm trùng huyết chỉ vì dẫm phải đồ ăn từ thú cưng, Jamie Stephen (39 tuổi, sống tại Scotland) là một người có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô yêu vận động, thích thử thách bản thân ở những bộ môn mạnh mẽ như kickboxing, chèo thuyền, chèo bè vượt thác và duy trì thói quen đi bộ đường dài cùng chú cún cưng mỗi ngày.

Thế nhưng, tất cả những đam mê đó đã vĩnh viễn khép lại sau một khoảnh khắc tưởng chừng hoàn toàn vô hại: Nhấc chân lên và phát hiện mình vừa giẫm phải một mẩu bánh quy khô của chó cưng rơi trên sàn. Sau cái nhấc chân định mệnh ấy, người phụ nữ phải gắn bó với chiếc xe lăn và để lại một bài học sức khỏe đắt giá cho hàng triệu người.

Sự việc bắt đầu rất tình cờ khi Jamie đang đổ thức ăn vào bát cho chú chó giống Border Collie tên Ted Bear của mình và vô tình làm rơi một mẩu nhỏ ra sàn nhà. Vì không để ý, cô đã giẫm lòng bàn chân trần lên mẩu thức ăn khô đó. Vết thương nhỏ dưới da lập tức kích hoạt quá trình hoại tử mà cô không hề hay biết.

Jamie phải cắt bỏ chân phải do nhiễm trùng huyết

Chỉ 5 ngày sau, bàn chân phải của Jamie sưng vù, đau nhức dữ dội. Cơn đau khủng khiếp đến mức cô phải bò bằng tay và đầu gối để gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ thông báo cô đã rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết cực kỳ nguy hiểm, vi khuẩn đã tràn vào máu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Trong vòng 5 ngày tiếp theo, Jamie phải trải qua liên tiếp ba cuộc đại phẫu lớn. Ở ca mổ đầu tiên, các bác sĩ nỗ lực nạo vét phần mô chết ở lòng bàn chân. Đến ca phẫu thuật thứ hai, khi các bác sĩ rạch dọc lòng bàn chân từ trên xuống dưới, họ bàng hoàng phát hiện ra toàn bộ mô cơ và các dây thần kinh sâu bên trong đã hoại tử hoàn toàn. Nhiễm trùng lan rộng với tốc độ chóng mặt, buộc các bác sĩ phải đưa ra quyết định nghiệt ngã nhất: Cắt cụt chân phải để giữ lại mạng sống cho cô.

Hung thủ thực sự đứng sau mẩu thức ăn vô hại

Khi câu chuyện của Jamie được chia sẻ, rất nhiều người, nhất là những người nuôi thú cưng trở nên hoảng loạn. Họ bán tín bán nghi, liên tục đặt câu hỏi: Tại sao một mẩu bánh quy khô của thú cưng lại có thể lấy đi một chiếc chân của một người trưởng thành khỏe mạnh? Câu trả lời nằm ở căn bệnh tiểu đường loại 1 mà Jamie đã mắc phải từ năm 7 tuổi.

Khoảng 10 năm trở lại đây, Jamie bắt đầu bị mất cảm giác ở cả hai bàn chân do biến chứng tổn thương thần kinh ngoại biên vì tiểu đường. Y học gọi đây là hội chứng "bàn chân tiểu đường", một biến chứng điển hình ảnh hưởng đến khoảng 15% bệnh nhân. Khi lượng đường trong máu cao kéo dài, các dây thần kinh bị phá hủy khiến cảm giác đau đớn biến mất, người bệnh hoàn toàn không nhận ra các vết trầy xước hay tổn thương nhỏ trên da.

Đồng thời, tình trạng rối loạn tuần hoàn làm lưu lượng máu đến các chi bị suy giảm nghiêm trọng, khiến vết thương rất khó tự lành. Đối với Jamie, vết rách siêu nhỏ do mẩu thức ăn khô để lại chính là cánh cửa hoàn hảo cho vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào sâu bên trong, dẫn đến hoại tử mô và nhiễm trùng huyết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Trải qua 19 tháng thích nghi với cuộc sống trên xe lăn, Jamie đang tích cực lên tiếng để nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là những người đang sống chung với bệnh tiểu đường. Cô chia sẻ: "Tôi muốn mọi người biết rằng ngay cả những vết thương tưởng chừng nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm". Cô cũng nói thêm: "Tôi yêu chú chó của mình rất nhiều, nó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui và tôi không trách nó về những gì đã xảy ra".

Jamie cho biết cô sẽ tiếp tục trân trọng từng ngày, sống tích cực và tiếp tục yêu thương chó cưng của mình

Để phòng tránh biến chứng "bàn chân tiểu đường" dẫn đến nguy cơ cắt cụt chi, các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh cần thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo vệ sau:

- Không đi chân trần: Tuyệt đối không đi chân trần kể cả ở trong nhà để tránh giẫm phải dị vật, mẩu thức ăn hay các vật sắc nhọn trên sàn. Luôn đi giày dép mềm mại, vừa vặn.

- Kiểm tra chân mỗi ngày: Tạo thói quen quan sát kỹ lòng bàn chân và các kẽ ngón chân hằng ngày để phát hiện sớm các vết trầy xước, nốt phồng rộp hoặc vết chai nhỏ.

- Vệ sinh và dưỡng ẩm: Rửa chân sạch sẽ hằng ngày bằng nước ấm, lau thật khô các kẽ ngón chân và sử dụng kem dưỡng ẩm thích hợp để tránh da bị nứt nẻ.

Hãy cẩn trọng khi chăm sóc bàn chân nếu bạn mắc bệnh tiểu đường (Ảnh minh họa)

- Tầm soát định kỳ: Thực hiện kiểm tra định kỳ chức năng thần kinh ngoại biên, khám mắt và thận ít nhất mỗi năm một lần. Duy trì lối sống lành mạnh với tối thiểu 150 phút tập thể dục nhịp điệu mỗi tuần và tuyệt đối không hút thuốc lá để bảo vệ hệ mạch máu.

Đương nhiên, ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc tiểu đường hay biến chứng tiểu đường thì việc tiếp xúc với thực phẩm dễ gây nhiễm khuẩn, nhất là khi có sẵn vết thương hoặc quá trình tiếp xúc tạo ra vết thương hở cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất là luôn quan sát kỹ để tránh rủi ro, chăm sóc vết thương đúng cách và không chủ quan sau khi bị thương để bảo vệ chính mình.

Nguồn và ảnh: Daily Record, Chosun, Express