Chàng trai 28 tuổi tử vong trong đêm trước ngày cưới chỉ vì món thịt gà

Trở về quê để chuẩn bị đám cưới với những nụ cười rạng rỡ trên môi, chẳng ai dám ngờ chàng trai này mãi mãi chẳng thể nào khoác lên người bộ đồ chú rể. Anh tử vong ngay trong đêm trước ngày cưới vì món thịt gà.

Một câu chuyện đau lòng vừa xảy ra tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng rúng động. Đây cũng là lời cảnh báo cực kỳ nghiêm khắc về an toàn thực phẩm. Chỉ vì ăn món thịt gà thừa, một chú rể tương lai 28 tuổi đã mãi mãi ra đi ngay trong đêm trước ngày vui lớn nhất cuộc đời, để lại nỗi đau thương tột cùng cho gia đình và người vợ sắp cưới.

Nạn nhân có tên Mã Bân, anh đi làm xa, ít về nhà, đến gần đây thì trở về quê nhà nhiều ngày để chuẩn bị cho hôn lễ. Vì thương cháu trai sắp lập gia đình chạy đi chạy lại giữa hai thành phố vất vả, ông nội anh đã đặc biệt làm thịt một con gà thả vườn được nuôi nhiều năm để dành cho Mã Bân tẩm bổ. Do lịch trình bận rộn chuẩn bị cho ngày cưới nên anh không ăn hết ngay, phần thịt gà còn lại được cất vào tủ lạnh để bảo quản. Ngày hôm sau, Mã Bân mang phần thịt gà thừa này ra ăn tiếp và bi kịch bắt đầu từ đây.

Ảnh minh họa

Ban đầu, anh chỉ cảm thấy khó chịu âm ỉ, nghĩ là căng thẳng vì ngày mai cưới lại ăn nhiều thịt nên đầy bụng, Mã Bân không mấy bận tâm. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng chuyển biến xấu khi anh bắt đầu bị tiêu chảy dữ dội, tiểu ra nước lạ màu vàng đậm và thậm chí ngất xỉu ngay tại nhà. Ngay lập tức, Mã Bân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cái chết tức tưởi trước ngày cưới: Thủ phạm thực sự là gì?

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện Mã Bân bị suy gan cấp, bệnh não gan và rối loạn chức năng đông máu nghiêm trọng. Dù nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người dân tốt bụng tình nguyện đến hiến máu và các bác sĩ đã nỗ lực hết sức mình, chú rể tương lai này vẫn tử vong một cách tức tưởi ngay trước ngày thành hôn.

Sau khi tiến hành khám nghiệm và đối chiếu lối sống, các bác sĩ xác định nguyên nhân tử vong là do nhiễm vi khuẩn gây bệnh dịch tả gia cầm nặng. Khi câu chuyện đau lòng của anh được chia sẻ, nhiều người đặt câu hỏi: Do con gà vốn đã bị bệnh hay do thói quen để thịt gà lâu trong tủ lạnh rồi ăn thừa?

Các chuyên gia y tế làm rõ rằng đây là sự kết hợp của cả hai yếu tố:

- Bản thân con gà đã nhiễm bệnh: Con gà thả vườn này vốn đã mang sẵn mầm bệnh dịch tả gia cầm (hoặc virus cúm gia cầm). Khi giết mổ, mầm bệnh bám sâu vào trong từng thớ thịt.

- Sai lầm từ việc để tủ lạnh và ăn thức ăn thừa: Tủ lạnh không phải là môi trường diệt khuẩn, nó chỉ làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn. Khi thịt gà nhiễm bệnh bị để qua đêm, gặp môi trường bảo quản không đủ độ lạnh sâu, vi khuẩn và độc tố gây hại đã nhân lên với số lượng chóng mặt. Việc ăn lại phần thịt thừa chứa lượng độc tố đậm đặc này chính là "nhát dao" chí mạng phá hủy toàn bộ hệ thống gan và cơ quan nội tạng của nạn nhân chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Ảnh minh họa

Cộng thêm việc Mã Bân gần đây quá bận rộn, ngủ ít, cơ thể đang yếu hơn bình thường nên càng tạo ra cơ hội để bệnh tật diễn tiến nhanh.

Cúm và dịch tả gia cầm nguy hiểm thế nào?

Bệnh dịch tả gia cầm hoặc các chủng cúm gia cầm nói chung có tốc độ lây lan cực nhanh ở các loài chim, gà, vịt qua đường phân và dịch tiết. Mầm bệnh này hoàn toàn có thể lây sang người thông qua việc ăn thịt gia cầm bị bệnh, đặc biệt là khi thức ăn để thừa, bảo quản sai cách tạo điều kiện cho độc tố bùng phát.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 1 đến 10 ngày. Các chuyên gia y tế khuyến cáo nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện 5 triệu chứng dưới đây sau khi ăn thịt gia cầm, bạn cần đến bệnh viện ngay lập tức:

- Sốt cao liên tục và ho khan, ho có đờm.

- Đau nhức cơ bắp toàn thân, mệt mỏi rã rời.

- Nôn mửa kết hợp tiêu chảy cấp tốc.

- Nhiễm trùng đường hô hấp nặng dẫn đến viêm phổi, khó thở.

- Trường hợp chuyển biến xấu sẽ gây suy đa tạng (đặc biệt là suy gan, suy thận) và dẫn đến tử vong.

Một số hướng dẫn để chọn và ăn thịt gà ăn toàn Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, tuyệt đối tránh xa các loại thịt gia cầm nhiễm bệnh hoặc ôi thiu do để lâu, người tiêu dùng cần nằm lòng các quy tắc sau: - Kiểm tra bề mặt thịt: Nếu bề mặt thịt gà có màu xám xỉn, tái nhợt và thiếu độ bóng tự nhiên thì tuyệt đối không nên mua vì thịt đã được bảo quản quá lâu ngày. - Kiểm tra độ đàn hồi: Nhấn nhẹ vào thân gà, nếu thịt chắc chắn và đàn hồi tốt thì đó là thịt tươi. Nếu thịt dính tay, nhão nát thì thịt đã bị ôi. - Hạn chế ăn đồ thừa để lâu: Thịt gà sau khi nấu chín nên ăn hết trong ngày. Nếu bắt buộc phải để qua đêm, hãy bọc thật kín trong hộp thủy tinh và bảo quản ở nhiệt độ dưới 4 độ C. Khi ăn lại bắt buộc phải đun sôi, nấu chín kỹ hoàn toàn chứ không chỉ quay nóng qua loa. - Tuyệt đối không ăn gia cầm ốm, chết: Không vì tiếc của mà giết mổ hoặc ăn thịt những con gà, vịt có biểu hiện ủ rũ, ốm chết bất thường. Hãy luôn lựa chọn mua hàng ở những nơi có nguồn gốc xuất xứ và kiểm dịch rõ ràng.

Nguồn và ảnh: HK01, China Times, Weibo