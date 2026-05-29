Tóc bạc sớm là do thiếu dưỡng chất, bổ sung 7 thực phẩm vàng sẽ giúp tóc “hồi sinh”

Nếu nghĩ chỉ cần ăn mè đen, đậu đen là có thể chữa được tóc bạc thì bạn đã lầm. Chìa khóa để giữ mái tóc đen mượt nằm ở một nguyên tắc hoàn toàn khác.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng mái tóc của bạn đã bắt đầu lốm đốm sợi bạc? Thực tế, thủ phạm khiến tóc bạc sớm không chỉ có tuổi tác. Áp lực công việc, thức khuya, mất cân bằng dinh dưỡng, hay thậm chí là việc giảm cân quá đà đều có thể là nguyên nhân khiến mái tóc "già trước tuổi".

Để cứu vãn tình thế, nhiều người điên cuồng săn lùng mè đen, đậu đen hay rong biển với hy vọng "ăn gì bổ nấy". Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng khẳng định: Yếu tố cốt lõi quyết định màu tóc và sức khỏe của nang tóc chính là tổng thể chế độ dinh dưỡng hàng ngày .

Vì sao chưa già tóc đã bạc?

Màu tóc của chúng ta được quyết định bởi các "tế bào hắc tố" (melanin) nằm trong nang tóc. Khi quá trình sản sinh melanin bị đình trệ, tóc sẽ chuyển dần sang màu xám và trắng. Ngoài quy luật lão hóa tự nhiên, những tác nhân dưới đây đang âm thầm "nhuộm trắng" mái tóc của giới trẻ:

Căng thẳng (stress) kéo dài và mất ngủ kinh niên

Nhịn ăn giảm cân nghiêm trọng, thiếu hụt protein

Cơ thể thiếu hụt sắt, kẽm và các vitamin nhóm B

Yếu tố di truyền từ gia đình

Hút thuốc lá và cơ thể chịu áp lực oxy hóa cao

Tuần hoàn máu vùng da đầu kém.

Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều người ở độ tuổi 20, 30 đã phải đau đầu vì chứng "tóc bạc sớm".

Tóc bạc nhanh là tín hiệu cảnh báo cơ thể thiếu chất

Khi tóc bạc xuất hiện dồn dập, đó là "tiếng cầu cứu" cho thấy cơ thể bạn đang thiếu hụt trầm trọng 4 nhóm chất sau:

Thiếu hụt protein: Tóc được cấu tạo chủ yếu từ keratin. Nếu thiếu đạm, tóc không chỉ xơ xác, dễ gãy rụng mà còn làm tê liệt quá trình sản sinh sắc tố đen. Nhiều cô gái trẻ hiện nay giảm cân bằng cách đoạn tuyệt với thịt và tinh bột, khiến tóc bị bỏ đói và lão hóa sớm.

Thiếu sắt: Thiếu sắt gây ra tình trạng thiếu máu, khiến nang tóc không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất.

Thiếu vitamin nhóm B, đ ặc biệt là vitamin B12 và axit folic: Đây là những chất tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hệ thần kinh, liên quan mật thiết đến màu tóc.

Thiếu đồng và kẽm: Đồng kích thích sản sinh melanin, còn kẽm chịu trách nhiệm sửa chữa nang tóc và nuôi dưỡng da đầu. Thói quen ăn ngoài, ăn đồ ăn nhanh chế biến sẵn là nguyên nhân chính dẫn đến thiếu hụt hai vi chất này.

7 "siêu thực phẩm" nuôi dưỡng mái tóc đen khỏe

Thay vì chỉ tập trung vào một món ăn duy nhất, bạn nên bổ sung đồng đều 7 loại thực phẩm giàu dinh dưỡng dưới đây vào thực đơn hàng ngày:

Sự thật về mẹo dân gian: Ăn mè đen có thực sự giúp tóc đen trở lại?

Cứ thấy tóc bạc là người ta nghĩ ngay đến mè đen, đậu đen hay rong biển theo quan niệm "ăn đen bổ đen". Thực tế, mè đen rất tốt vì nó chứa vitamin E, canxi, sắt nhưng nó không phải là thần dược có thể biến tóc bạc thành tóc đen ngay lập tức.

Cốt lõi của một mái tóc đen bóng nằm ở: sự cân bằng dinh dưỡng dài hạn + đủ protein + tinh thần thoải mái + tuần hoàn da đầu tốt. Nếu bạn vẫn duy trì thói quen thức đêm đến 1 - 2 giờ sáng, ăn uống thất thường thì dù có ăn bao nhiêu mè đen cũng vô tác dụng.

3 thói quen sinh hoạt "quyết định" màu tóc của bạn

Bên cạnh chuyện ăn uống, nếu muốn chặn đứng đà lây lan của tóc bạc, bạn bắt buộc phải chấn chỉnh lại 3 điều sau:

Ngủ đủ giấc quan trọng hơn dưỡng tóc: Thức khuya làm tăng áp lực oxy hóa lên toàn cơ thể, tàn phá các tế bào hắc tố. Người thức đêm càng nhiều, tóc bạc tìm đến càng sớm.

Giải tỏa áp lực tâm lý: Nghiên cứu khoa học đã chứng minh, stress nặng có thể làm tổn thương tế bào gốc nang tóc. Có những người chỉ sau một giai đoạn khủng hoảng tinh thần đã mọc tóc bạc trắng cả đầu.

Từ bỏ việc giảm cân cực đoan: Việc cắt giảm calo đột ngột, nhịn ăn khắc nghiệt khiến cơ thể rơi vào trạng thái "suy dinh dưỡng tự hoại". Hậu quả nhãn tiền là tóc rụng hàng loạt và bạc đi nhanh chóng.

(Nguồn: Elle)