Lời khuyên cho những gia đình hay uống nước đá lạnh

Những nguy hại tiềm ẩn khi lạm dụng nước đá và thực phẩm lạnh

Nhiều người vẫn duy trì thói quen tiêu thụ đồ uống đá lạnh hoặc kem trong những ngày nắng nóng với mục đích giải nhiệt, cân bằng thân nhiệt và bù nước. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học lại đưa ra những nhận định trái ngược hoàn toàn với quan niệm phổ biến này.

Theo các chuyên gia tiêu hóa, việc nạp thường xuyên các thực phẩm hoặc đồ uống có nhiệt độ thấp có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe. Cụ thể, thói quen này dễ dẫn đến tình trạng đầy bụng, khó tiêu, nhiễm trùng cổ họng, viêm họng, ê buốt răng, co mạch máu, khó giảm cân, đồng thời gây ra những cơn đau đầu, đau nửa đầu và làm chậm nhịp tim.

Đáng chú ý, các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc uống nước đá thường xuyên còn khiến tình trạng bệnh lý ở những người mắc co thắt tâm vị hoặc các bệnh về thực quản trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch hay thiểu năng tuần hoàn não, các bác sĩ đưa ra cảnh báo thận trọng. Ở nhóm đối tượng này, thực phẩm và đồ uống lạnh làm tăng rủi ro co thắt mạch máu não và gây tổn thương cho hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, thay vì mang lại cảm giác giải khát, việc uống nước đá lạnh trong thời tiết nắng nóng thực chất lại khiến cơ thể thêm khát và thiếu nước. Lý do được chỉ ra rằng, do nhiệt độ nước quá thấp, các phân tử nước gặp khó khăn trong việc hấp thụ qua ruột, dẫn đến việc cơ thể không được bù đắp đủ lượng nước cần thiết.

Uống nước lạnh có hỗ trợ giảm cân hiệu quả?

Liên quan đến vấn đề liệu tiêu thụ nước lạnh có thúc đẩy giảm cân hay không, chuyên gia dinh dưỡng và bệnh tiểu đường tại Bắc Carolina, bà Tanya Freirich, đã có những chia sẻ trên Fox News dựa trên các bằng chứng khoa học.

Theo bà Freirich, các nghiên cứu ghi nhận mức tiêu hao năng lượng chỉ tăng nhẹ trong khoảng 90 phút sau khi uống nước, với tỷ lệ là 2,9% đối với nước lạnh và 2,3% đối với nước ở nhiệt độ phòng. Chuyên gia này khẳng định mức chênh lệch nêu trên là rất nhỏ và không đủ tạo ra tác động đáng kể trong việc giảm cân. Thay vào đó, bà nhấn mạnh rằng tổng lượng nước tiêu thụ hằng ngày mới là yếu tố cần ưu tiên.

Một nghiên cứu thực hiện trên nhóm phụ nữ thừa cân cho thấy, việc bổ sung 1,5 lít nước mỗi ngày trong vòng 8 tuần đã mang lại kết quả giảm cân rõ rệt. Theo bà Freirich, lượng nước bổ sung có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn hoặc hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Mặc dù nhiệt độ nước uống chưa cho thấy ảnh hưởng rõ ràng đến khả năng hấp thụ dưỡng chất, chuyên gia cho rằng cần có thêm nhiều công trình nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.

Đối với người tập luyện trong môi trường nóng ẩm, mục tiêu quan trọng nhất là bù đắp lượng chất lỏng đã mất qua mồ hôi. Dựa trên các nghiên cứu về điều hòa thân nhiệt, bà Freirich cho biết có một mức nhiệt độ nước lý tưởng cho các vận động viên. Cụ thể, nước ở khoảng 15 độ C mức nhiệt "mát, nhưng không lạnh" là lựa chọn tối ưu. Việc uống nước ở nhiệt độ này giúp cơ thể bù nước hiệu quả mà không gây ra những khó chịu cho hệ tiêu hóa, đồng thời hỗ trợ cơ thể kích thích tiết mồ hôi để điều chỉnh thân nhiệt.

Lưu ý quan trọng khi tiêu thụ nước lạnh trong mùa nắng nóng

Để bảo vệ sức khỏe khi sử dụng nước lạnh dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc "4 không" sau đây:

Tuyệt đối không uống nước lạnh ngay khi vừa đi nắng về: Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột khi cơ thể đang nóng có thể gây sốc nhiệt, tạo áp lực lên hệ hô hấp và tim mạch. Người dùng nên dành thời gian nghỉ ngơi để thân nhiệt ổn định trước khi uống.

Không uống nước quá lạnh: Sử dụng nước đá hoặc nước có nhiệt độ quá thấp dễ dẫn đến kích ứng cổ họng và gây co mạch đột ngột, gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người có sẵn bệnh lý về tai mũi họng.

Không uống quá nhiều nước cùng một lúc: Ngay cả khi đang khát, việc uống nước ồ ạt có thể gây ra tình trạng rối loạn điện giải, tiềm ẩn nguy cơ choáng váng hoặc té ngã.

Người có cơ địa nhạy cảm cần thận trọng: Những đối tượng dễ bị viêm họng hoặc không thích ứng được với nước lạnh nên chủ động lựa chọn nước ở nhiệt độ phù hợp để tránh kích ứng cơ thể.

Ngoài ra, các chuyên gia nhấn mạnh, đối với người lao động nặng hoặc vận động ngoài trời, dù cảm thấy rất khát khi vào không gian mát, cũng không nên nạp quá nhiều nước một lúc. Phương pháp tối ưu là uống từng ngụm nhỏ và chia đều lượng nước theo thời gian, giúp cơ thể hấp thụ an toàn và hiệu quả hơn.

(Tổng hợp)