Tôi luân phiên dùng 4 thức uống này trong 2 tuần, và chứng nóng trong người đã biến mất

Vào mùa hè, hầu hết mọi người không bị thừa nhiệt mà là thiếu nhiệt kết hợp với thiếu dịch cơ thể. Giải nhiệt mùa hè không nên bằng cách ăn uống quá nhiều đồ uống lạnh; mà nên lắng nghe cơ thể mình.

Quả mận là loại trái cây rất phù hợp trong thời tiết nắng nóng nhờ khả năng bổ sung nước, cung cấp vitamin và hỗ trợ thanh nhiệt cho cơ thể. Nó là loại trái cây không chỉ giúp chúng ta giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ nếu sử dụng đúng cách và hợp lý.

Quả mận được xem là phù hợp để giúp cơ thể thanh nhiệt. Nhờ chứa nhiều nước, vitamin và chất chống oxy hóa. Nhờ có hàm lượng nước cao nên nó giúp bổ sung lượng nước đã mất do cơ thể tiết nhiều mồ hôi trong mùa hè. Vị chua tự nhiên của mận còn kích thích vị giác, giúp người ăn cảm thấy dễ chịu và ngon miệng hơn trong những ngày oi bức.

Không chỉ giàu nước, mận còn chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh thường xuất hiện khi thời tiết thay đổi thất thường. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong mận còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi, hỗ trợ làm mát cơ thể từ bên trong và hạn chế tình trạng nóng trong gây nổi mụn hay táo bón.

Chất xơ trong quả mận giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cơ thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và ít bị tích nhiệt. Mận còn có tác dụng kích thích nhu động ruột, giúp ngăn ngừa táo bón - vấn đề thường gặp trong mùa hè do cơ thể thiếu nước.

Khi mận vào mùa, tôi đã tận dụng nắng nóng, phơi khô chúng. Sau đó kết hợp với các nguyên liệu nấu thành 4 ly nước và luân phiên dùng. Sau khi chuyển sang uống nước mận trong 2 tuần, chứng nóng trong người tôi giảm bớt, cơ thể cảm thấy sảng khoái và không còn cáu gắt nữa.

Bạn có thể tham khảo công thức làm đồ uống làm từ mận; những loại đồ uống này dịu nhẹ và được thiết kế đặc biệt để giảm nhiệt độ cơ thể và bổ sung chất lỏng. Uống liên tục trong hai tuần, cơ thể bạn sẽ cảm thấy được cung cấp đủ nước hơn, giúp mùa hè bớt khó chịu hơn.

1. Nước mận truyền thống - Dành cho những người bị nóng trong người và chán ăn

Đun sôi 5-6 quả mận khô, 10g quả sơn tra (táo gai), 5g vỏ quýt khô, 3g rễ cam thảo, 10g dâu tằm, 3 bông hoa bụp giấm (hoặc hoa hồng) và lượng đường phèn vừa phải trong 700ml nước khoảng 20 phút. Món ăn này có vị chua ngọt, thanh mát, giúp thanh nhiệt và kích thích ăn ngon.

2. Nước gừng và mận - Dành cho người có hệ tiêu hóa yếu

Đun sôi 5 quả mận khô, 3 lát gừng, 3 quả táo đỏ và 2g rễ cam thảo với 500ml nước trong 15 phút. Gừng có tác dụng trung hòa tính mát, vì vậy thức uống này thích hợp cho những người nhạy cảm với cái lạnh.

3. Chè mận và 3 loại đậu - dành cho chứng thấp nhiệt và nóng lòng bàn tay

Lấy 5 quả mận khô, 15g đậu xanh, 15g đậu đỏ và 15g đậu đen. Ngâm đậu trong 30 phút. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nổi, đun sôi với lượng nước vừa phải trong 25 phút. Cách này giúp loại bỏ độ ẩm và thải độc.

4. Trà mận, kỷ tử và mạch môn - dành cho chứng khô miệng và khát nước dai dẳng

Đun sôi 6 quả mận khô, 10g mạch môn và 8g kỷ tử với 500ml nước trong 15 phút. Có thể đun nhiều lần. Hỗn hợp này cung cấp độ ẩm mạnh mẽ và làm dịu da và cổ họng.

Bạn vẫn luôn cho rằng, chè đậu xanh hoặc các thức uống từ đậu xanh là tốt nhất để giúp giảm nóng trong, giải nhiệt. Tuy nhiên mận cũng là một loại nguyên liệu có thể giúp bạn giảm khó chịu do nắng nóng gây ra, giúp bổ sung chất lỏng từ từ và giảm nhiệt độ cơ thể, khiến bạn cảm thấy thoải mái suốt mùa hè.