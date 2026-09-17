Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà trong ngõ tại Hà Nội

Bệnh viện Quân y 354 tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ cháy tại ngõ 2B Văn Cao phường Tây Hồ, trong đó một người đã ổn định, 2 người tiếp tục điều trị hồi sức tích cực.

Ảnh: Bệnh viện Quân y 354

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 354, đến sáng 16/9/2026, một nạn nhân đã ổn định sức khỏe và được về với gia đình tiếp tục chăm sóc. Hai nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Bệnh viện Quân y 354 đã huy động các phương tiện, trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị, đồng thời tổ chức hội chẩn, tham khảo chuyên môn với Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác để đánh giá tình trạng và thống nhất hướng điều trị.

Đối với 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy, thi thể hiện được bảo quản tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354. Bệnh viện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương và gia đình để thực hiện các công việc liên quan đến tang lễ, chính sách theo quy định.



