Dưa hấu đỏ và dưa hấu vàng: Loại nào nhiều chất hơn?

Ăn dưa hấu nhiều rồi nhưng bạn có bao giờ đặt loại quả có 2 màu sắc khác nhau này lên bàn cân dinh dưỡng hay chưa?

Mùa dưa hấu mang đến những quả dưa với hai màu sắc hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, bạn khó có thể nhận ra điều này chỉ bằng cách nhìn từ bên ngoài. Phải đến khi bổ đôi quả dưa giòn ngọt, mọng nước này, bạn mới thấy được sự khác biệt về màu sắc bên trong: một loại có màu đỏ hồng rực rỡ, loại còn lại có màu vàng óng bắt mắt. Thực tế, hai loại dưa này rất giống nhau về kích thước, hình dáng, hương vị và kết cấu.

Dưa hấu đỏ và dưa hấu vàng cũng có thành phần dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe tương đồng: Cả hai đều chứa hơn 90% là nước và giàu các loại vitamin, khoáng chất như vitamin C, vitamin A, chất xơ và kali. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một sự khác biệt nhỏ nhưng đáng kể về mặt dinh dưỡng giữa hai loại dưa hấu này.

Sự khác biệt này bắt nguồn từ các sắc tố thực vật đặc trưng có trong mỗi loại quả, tạo nên màu sắc khác nhau cho phần thịt dưa. Trong khi beta-carotene, một chất chống oxy hóa kiêm sắc tố thực vật, tạo nên màu vàng cho dưa hấu vàng, thì loại dưa này lại thiếu vắng lycopene, chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ cho dưa hấu đỏ. Sự hiện diện hay vắng mặt của các chất chống oxy hóa này ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng của hai giống dưa hấu mọng nước và đầy sảng khoái này.

Dưa hấu vàng và beta-carotene

Dưa hấu vàng. (Ảnh: Shutter Stock)

Beta-carotene là một loại sắc tố thực vật kiêm chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng. Mặc dù có mặt trong nhiều loại trái cây, rau củ và thậm chí cả các loại thảo mộc, gia vị nhưng beta-carotene thường tập trung nhiều hơn ở các loại thực phẩm có màu vàng, vàng kim, cam hoặc đỏ như cà rốt, khoai lang, bí hồ lô, ớt chuông vàng và đỏ, dưa lưới và tất nhiên là cả dưa hấu vàng.

Giá trị dinh dưỡng chính của beta-carotene nằm ở vai trò là nguồn cung cấp tiền vitamin A; nghĩa là cơ thể sẽ chuyển hóa sắc tố này thành vitamin A. Vì vậy, mặc dù dưa hấu đỏ cũng là nguồn cung cấp vitamin A tốt, nhưng dưa hấu vàng lại chứa hàm lượng dưỡng chất này đặc biệt cao. Vitamin A giúp hỗ trợ sức khỏe đôi mắt, đảm bảo hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả và theo Healthline, thậm chí còn có thể giúp phòng ngừa một số loại ung thư và bệnh tật. Là một chất chống oxy hóa, beta-carotene còn giúp cải thiện chức năng nhận thức và ngăn ngừa tình trạng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể. Điều này biến dưa hấu vàng không chỉ thành món ăn nhẹ ngọt mát, ít calo mà còn là nguồn cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe.

Dưa hấu đỏ và lycopene

Dưa hấu đỏ. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi dưa hấu vàng giàu beta-carotene, thì dưa hấu đỏ lại chứa nhiều lycopene, một loại chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid có nguồn gốc thực vật với những giá trị dinh dưỡng riêng biệt. Dưỡng chất này cũng có mặt trong các loại thực phẩm màu đỏ hoặc hồng khác, tiêu biểu nhất là cà chua, cũng như các loại trái cây như ổi, đu đủ và bưởi hồng.

Là một chất chống oxy hóa cực mạnh, lycopene cũng giúp giảm thiểu tình trạng căng thẳng oxy hóa. Theo Healthline, lycopene có vai trò bảo vệ cơ thể không chỉ trước các bệnh tim mạch, một số loại ung thư, tiểu đường và Alzheimer, mà còn trước các độc tố môi trường như thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Chất này thậm chí còn hỗ trợ cơ thể chống lại tình trạng cháy nắng và tác hại của tia cực tím (UV).

Ngoài lycopene, dưa hấu đỏ còn chứa một loại axit amin có tên là citrulline. Theo Healthline, axit amin này có khả năng tăng cường hiệu suất thể thao, giảm hoặc ngăn ngừa đau nhức cơ bắp và hỗ trợ quá trình phục hồi nhờ cơ chế tạo ra một hợp chất giúp giãn mạch máu. Sự giãn nở mạch máu này giúp tim lưu thông máu đi khắp cơ thể dễ dàng hơn.

Vậy tóm lại loại dưa nào ngon bổ hơn?

Tùy thuộc vào sở thích, bạn có thể chọn loại dưa để ăn cho cả nhà. Mỗi loại dưa hấu có những ưu điểm vượt trội, giá trị dinh dưỡng tương đương. Hãy thay đổi đa dạng để cải thiện sức khỏe tốt nhất!

(Nguồn: Healthline, Foodrepublic)