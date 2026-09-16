Chủ quan chi tiết nhỏ, đến khi chân sưng phù người phụ nữ mới biết mình bị ung thư giai đoạn 4

Các bác sĩ cảnh báo, bất kỳ tình trạng chảy máu âm đạo nào xuất hiện trở lại sau mãn kinh đều cần được kiểm tra, kể cả khi lượng máu rất ít.

Suốt khoảng 1,5 năm, người phụ nữ 67 tuổi nhiều lần xuất hiện tình trạng chảy máu âm đạo bất thường nhưng nghĩ rằng đó chỉ là dấu hiệu còn sót lại sau mãn kinh. Đến khi chân trái đột ngột sưng phù nghiêm trọng, phát hiện tắc tĩnh mạch, bà mới được kiểm tra kỹ và bất ngờ biết mình đã mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 4.

Các bác sĩ cảnh báo, bất kỳ tình trạng chảy máu âm đạo nào xuất hiện trở lại sau mãn kinh đều cần được kiểm tra, kể cả khi lượng máu rất ít.

Chảy máu bất thường kéo dài 1,5 năm, phát hiện ung thư giai đoạn 4

Theo chia sẻ của bà Lưu, trước khi được chẩn đoán ung thư, bà đã nhiều lần bị chảy máu âm đạo bất thường trong khoảng 1,5 năm.

Ban đầu, lượng máu rất ít nên bà không quá lo lắng. Sau đó, tình trạng chảy máu dần tăng lên. Tuy nhiên, do thường xuyên gặp vấn đề ở chân và việc đi lại khó chịu, bà chủ yếu tập trung xử lý triệu chứng ở chân mà không đi khám riêng về tình trạng chảy máu.

Đến tháng 8/2025, chân trái của bà đột ngột sưng phù nghiêm trọng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện tĩnh mạch chi dưới bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Trong thời gian nằm viện, gia đình đề cập với bác sĩ về tình trạng chảy máu bất thường kéo dài của bà. Sau khi thực hiện thêm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bà mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 4.

Trường hợp này một lần nữa cho thấy những biểu hiện tưởng như nhỏ và dễ bị bỏ qua có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục hóa trị kết hợp miễn dịch

Sau khi được chẩn đoán, bà Lưu tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia ung thư phụ khoa và ung bướu. Sau khi trao đổi với bác sĩ về phương án điều trị, bà được phẫu thuật, sau đó tiếp tục khoảng 6 tháng hóa trị kết hợp liệu pháp miễn dịch.

Hiện bà vẫn tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám định kỳ.

Trong quá trình điều trị, bà từng gặp một số tác dụng phụ như đau khớp và phản ứng trên da. Tuy nhiên, những triệu chứng này không khiến cuộc sống của bà bị đảo lộn hoàn toàn.

"Đôi khi tôi thậm chí không cảm thấy mình giống một bệnh nhân ung thư", bà chia sẻ.

Một số trường hợp ung thư nội mạc tử cung đã có thêm lựa chọn điều trị

Theo thông tin từ cơ quan bảo hiểm y tế Đài Loan, từ tháng 8, một số thuốc điều trị ung thư nội mạc tử cung đã được đưa vào danh mục chi trả bảo hiểm.

Chính sách này áp dụng cho một nhóm bệnh nhân ung thư nội mạc tử cung nguyên phát giai đoạn tiến triển hoặc tái phát, có đặc điểm sửa chữa bắt cặp sai DNA suy giảm (dMMR) hoặc bất ổn vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H), khi sử dụng liệu pháp miễn dịch kết hợp hóa trị.

Theo ước tính, chính sách có thể hỗ trợ khoảng 300 bệnh nhân, giúp giảm đáng kể chi phí thuốc điều trị mỗi năm.

Các bác sĩ cho biết trước đây, điều trị toàn thân đối với ung thư nội mạc tử cung giai đoạn tiến triển hoặc tái phát, di căn chủ yếu dựa vào hóa trị truyền thống. Việc bổ sung các liệu pháp miễn dịch và phương pháp điều trị dựa trên đặc điểm khối u giúp bác sĩ có thêm cơ sở để lựa chọn phác đồ phù hợp với từng người bệnh.

Không chỉ phụ nữ mãn kinh mới mắc ung thư nội mạc tử cung

PGS.TS Trịnh Nhã Mẫn, Chủ tịch Hội Ung thư Phụ khoa Đài Loan (Trung Quốc), cho biết ung thư nội mạc tử cung không chỉ xảy ra ở phụ nữ sau mãn kinh.

Theo số liệu được chuyên gia này dẫn, độ tuổi trung vị khi mắc ung thư nội mạc tử cung tại Đài Loan khoảng 57 tuổi, thấp hơn khoảng 4 tuổi so với số liệu trong các tài liệu quốc tế. Đáng chú ý, nhóm bệnh nhân dưới 50 tuổi chiếm khoảng 35%, thậm chí trên lâm sàng đã ghi nhận những trường hợp mắc bệnh khi mới ngoài 20 tuổi.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung gồm béo phì, tình trạng không rụng trứng kéo dài, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), tiểu đường và hội chứng Lynch.

Theo bác sĩ, khi ung thư còn khu trú tại tử cung, tỷ lệ sống tương đối sau 5 năm có thể đạt trên 90%. Tuy nhiên, nếu bệnh đã di căn xa, tỷ lệ này có thể giảm xuống khoảng 20%.

Sau mãn kinh chảy máu âm đạo: Đừng chờ tự hết

Bác sĩ Trương Chính Xương, Chủ tịch Hội Ung thư Phụ khoa Đài Loan, nhấn mạnh rằng chảy máu sau mãn kinh là một trong những dấu hiệu phụ nữ cần đặc biệt lưu ý.

Ngoài ra, phụ nữ cũng nên đi khám nếu xuất hiện:

Chảy máu âm đạo sau khi đã mãn kinh.

Chảy máu ngoài kỳ kinh.

Chu kỳ kinh thay đổi rõ rệt.

Lượng máu kinh đột ngột nhiều hơn bình thường.

Dịch tiết âm đạo bất thường.

Những biểu hiện này không nên được tự quy cho "rối loạn nội tiết", "tiền mãn kinh" hay "kinh nguyệt chưa sạch".

Đặc biệt, xét nghiệm Pap smear chủ yếu được sử dụng để sàng lọc ung thư cổ tử cung và không thể thay thế việc đánh giá nguy cơ ung thư nội mạc tử cung.

Vì vậy, nếu xuất hiện chảy máu âm đạo bất thường, đặc biệt là chảy máu sau mãn kinh, phụ nữ nên đến cơ sở sản phụ khoa để được bác sĩ thăm khám và chỉ định các kiểm tra cần thiết.

(Theo nguồn: Tvbs)