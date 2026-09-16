Người phụ nữ ngoài 50 tuổi tử vong trong bệnh viện, anh trai tức giận: "Em tôi nhóm máu O nhưng họ truyền nhóm máu A"

Sự cố dán nhầm mã vạch khiến người phụ nữ nhóm O bị truyền nhầm túi máu nhóm A ngay tại phòng cấp cứu tại Hàn Quốc dấy lên nhiều tranh cãi. Nhất là khi bà tử vong sau đó 1 tháng.

Uống nhầm một số loại thuốc có thể rửa ruột, nhưng truyền nhầm nhóm máu lại là sự cố an toàn nghiêm trọng vì phản ứng xảy ra trực tiếp ngay trong lòng mạch máu. Sự việc trớ trêu xảy ra vào tháng 9/2024 tại phòng cấp cứu của một Bệnh viện Đại học ở Seoul, Hàn Quốc (gọi tắt là Bệnh viện B) đã dấy lên những cảnh báo đỏ về quy trình kiểm tra thông tin bệnh nhân.

Hôm đó, em gái ông C tạm gọi là bà A (ngoài 50 tuổi) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ngừng tim từ di chứng tai nạn giao thông và tắc mạch phổi. Do tình huống quá gấp gáp, các bác sĩ lập tức rút máu để xét nghiệm khẩn cấp.

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Thế nhưng, giữa bối cảnh phòng cấp cứu quá tải vì cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ nội trú, một sự cố hy hữu đã xảy ra: ống máu của bà A bị dán tráo đổi mã vạch với một bệnh nhân khác ngay tại khu vực tiếp nhận cấp cứu. Kết quả xét nghiệm bị sai lệch hoàn toàn. Dù mang nhóm máu O, bà A lại được chỉ định truyền túi máu thuộc nhóm A.

Túi máu đầu tiên nhanh chóng được truyền hết vào cơ thể người phụ nữ đang mê man. Chỉ đến khi y tá mang túi máu thứ hai vào phòng, anh trai bà A đứng bên cạnh giường bệnh chăm sóc mới giật mình nhìn vào chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe của em gái. Ông bàng hoàng nhận ra thông tin nhóm máu ghi trên vòng định danh hoàn toàn trái ngược với nhóm máu O của em gái mình từ trước đến nay.

Quá bức xúc và hoảng loạn, người anh trai lập tức hô khoán và yêu cầu nhân viên y tế dừng lại. Phía bệnh viện vội vã rút ống truyền và tiến hành các biện pháp xử lý khẩn cấp, nhưng túi máu đầu tiên đã đi sâu vào cơ thể người bệnh. Những ngày sau đó là chuỗi ngày tàn nhẫn đối với gia đình khi tình trạng bà A ngày càng xấu đi. Sau 1 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện, bà A đã không qua khỏi.

Quá đau đớn trước sự mất mát, gia đình bà A đã đệ đơn kiện nhân viên y tế vì cáo buộc ngộ sát do sơ suất. Ông C quả quả quyết cho rằng cái chết của em gái mình có liên quan tới sự cố truyền máu: "Em tôi nhóm máu O nhưng họ truyền nhóm máu A", ông nói.

Cơ quan cảnh sát ban đầu quyết định không truy tố do khó xác định mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa sai sót truyền máu và cái chết (bởi bệnh nhân đã bị ngừng tim trước khi nhập viện). Cộng thêm viện diễn lý do đang thiếu nhân viên y tế trầm trọng giữa cuộc đình công của bác sĩ nội trú. Nhưng mới đây, Viện Kiểm sát Quận Bắc Seoul vào tháng 9/2026 đã yêu cầu mở lại cuộc điều tra toàn diện để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Điều gì xảy ra khi truyền nhầm nhóm máu O cho người có nhóm máu A?

Biến chứng từ các sự cố truyền nhầm nhóm máu không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn là bài học đắt giá về quy trình vận hành y tế, nhắc nhở về tầm quan trọng của việc kiểm tra chéo thông tin bệnh nhân trong từng thao tác nhỏ nhất.

Giáo sư Choi Su in, Khoa Y học Xét nghiệm Chẩn đoán, Bệnh viện Đại học Soonchunhyang Bucheon (Hàn Quốc) bàn luận về sự việc: "Mặc dù những tai nạn như vậy rất hiếm, nhưng chúng là những sự cố an toàn nghiêm trọng cần phải được ngăn ngừa bằng mọi giá trong quá trình truyền máu, bởi quy trình này vốn bao gồm rất nhiều bước xác minh nghiêm ngặt".

Dưới góc độ y sinh học, việc truyền đúng nhóm máu là nguyên tắc sống còn tối thượng, bởi máu không đơn thuần là chất lỏng nuôi dưỡng cơ thể mà chứa hệ thống nhận diện miễn dịch cực kỳ nghiêm ngặt. Khi truyền nhầm bất kỳ nhóm máu không tương thích nào, hệ miễn dịch sẽ ngay lập tức phát tín hiệu báo động đỏ, coi các tế bào máu lạ là tác nhân xâm nhập nguy hiểm và phát động phản ứng tự vệ cấp tính.

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Đặc biệt, đối với hệ nhóm máu ABO, phản ứng này diễn ra vô cùng dữ dội nếu người nhận mang nhóm máu O nhưng lại bị truyền nhầm máu nhóm A. Nguyên do là bởi huyết thanh của người nhóm O vốn chứa sẵn lượng lớn các kháng thể Anti A và Anti B tự nhiên với khả năng hoạt động mạnh mẽ.

Khi các hồng cầu nhóm A mang kháng nguyên A đi vào cơ thể người nhóm O, các kháng thể Anti A ngay lập tức nhận diện đây là thành phần lạ và phát động đợt tấn công dồn dập:

- Phản ứng truyền máu tán huyết cấp tính (AHTR): Kháng thể tấn công làm vỡ hàng loạt các hồng cầu không tương thích ngay trong lòng mạch, giải phóng lượng lớn Hemoglobin tự do vào dòng máu.

- Áp lực nặng nề lên hệ bài tiết: Lượng Hemoglobin tự do tràn ngập trong máu vượt quá năng lực xử lý của cơ thể, dễ gây tắc nghẽn và tạo áp lực cực lớn lên các ống thận.

- Rối loạn đông máu và phản ứng viêm toàn thân: Sự tan rã của các tế bào hồng cầu kích hoạt hệ thống đông máu toàn thân, đồng thời giải phóng hàng loạt chất trung gian gây viêm khiến huyết áp tụt giảm sút nhanh chóng và đe dọa tuần hoàn nuôi dưỡng các cơ quan nội tạng.

Đối với trường hợp của bà A, các chuyên gia lưu ý rằng bệnh nhân vốn đã chịu tổn thương nền rất nặng từ trước do tình trạng ngừng tim và tắc mạch phổi lúc nhập viện. Việc xuất hiện thêm phản ứng miễn dịch ngoài ý muốn trên nền thể trạng suy kiệt khiến quá trình hồi sức kéo dài suốt 1 tháng gặp thêm vô vàn thách thức. Đến thời điểm này, chưa thể khẳng định nguyên nhân tử vong chính xác và cần chờ thông tin chức thức từ các cơ quan chức năng.

Nguồn và ảnh: New KBS, Daeum, Daily Medi