Bác sĩ Việt cứu nam du khách nước ngoài nôn ra máu sau chuyến bay

Ngày 16/9, Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết vừa điều trị thành công du khách L.A. (39 tuổi, quốc tịch Myanmar) bị xuất huyết tiêu hóa nặng, sốc mất máu và suy đa cơ quan.

Bệnh nhân L.A. trước đó đi chuyến bay từ Macao (Trung Quốc) đến Đà Nẵng. Sau chuyến bay, bệnh nhân bất ngờ nôn ra nhiều máu tươi.

Khi nhập Khoa Nội tiêu hóa, bệnh nhân trong tình trạng kích thích, huyết áp tụt, có dấu hiệu trụy tim mạch nên được chuyển khẩn cấp đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, nghi do vỡ tĩnh mạch trướng thực quản trên nền theo dõi xơ gan, biến chứng sốc mất máu và suy đa cơ quan.

Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mất máu cấp nghiêm trọng, toan chuyển hóa mất bù với lactat lên tới 19 mmol/L, kèm suy gan, suy thận. Có thời điểm anh hôn mê, huyết áp tụt liên tục và phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao.

Ê-kíp Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc nhanh chóng triển khai hồi sức chuyên sâu. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp và tưới máu các cơ quan.

Đồng thời, các bác sĩ phối hợp nội soi tiêu hóa cấp cứu để xác định và kiểm soát nguồn chảy máu; theo dõi sát khí máu, lactat, đông máu cùng chức năng gan, thận và các cơ quan khác. Các phương án hỗ trợ chức năng cơ quan, trong đó có lọc máu khi cần thiết, cũng được tính đến.

Trong những ngày đầu điều trị, bệnh nhân phụ thuộc máy thở và thuốc vận mạch, trong khi tình trạng suy đa cơ quan diễn biến phức tạp. Các bác sĩ nhận định tiên lượng tử vong ở mức cao.

Đáng chú ý, bệnh nhân không có người thân tại Việt Nam, chỉ có một người bạn Myanmar đi cùng. Trong quá trình điều trị, ê-kíp y tế vừa tập trung cứu chữa, vừa hỗ trợ bệnh nhân trong điều kiện khác biệt về ngôn ngữ và hoàn cảnh.

Bệnh nhân L.A (giữa) hồi phục sau 10 ngày điều trị. Ảnh: H.S

Sau nhiều ngày hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. Huyết động ổn định, sốc được kiểm soát, chức năng các cơ quan dần hồi phục. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh lại, được cai và rút ống nội khí quản. Khả năng hô hấp và sinh hoạt hằng ngày cũng dần trở lại bình thường.

Trong thư cảm ơn gửi bệnh viện, bệnh nhân bày tỏ sự cảm kích trước sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y tế và chất lượng điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Theo Bệnh viện C Đà Nẵng, việc bệnh nhân nước ngoài vượt qua tình trạng nguy kịch là kết quả của quá trình hồi sức tích cực, phối hợp nhiều chuyên khoa và chăm sóc liên tục.

(t/h theo báo Văn Hóa, Vietnamnet)