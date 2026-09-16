Người phụ nữ ở Hà Nội tái phát đột quỵ vì ngại làm phiền con

Người phụ nữ 67 tuổi từng đột quỵ tái phát nhồi máu não sau nhiều ngày mệt mỏi, yếu nửa người nhưng không chủ động gọi con vì sợ làm phiền.

Ths.BS. Đoàn Dư Mạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nữ sinh năm 1959, tại Hà Nội có tiền sử đột quỵ.

Theo chia sẻ, bệnh nhân hiện sống cùng các con nhưng do các con đều bận công việc nên việc chăm sóc hằng ngày chủ yếu được giao cho người giúp việc.

Người giúp việc sẽ đảm nhiệm những nhu cầu sinh hoạt cơ bản như ăn uống, trong khi việc theo dõi sức khỏe, thuốc men và những thay đổi bất thường của bệnh nhân chưa được thực hiện thường xuyên.

Đáng chú ý, bản thân người bệnh cũng có tâm lý ngại làm phiền con. Khi cảm thấy mệt hoặc sức khỏe giảm sút, bà không chủ động thông báo cho người thân. Thuốc bác sĩ kê cũng có thời điểm được uống không đều, khi nhớ mới uống.

Tình trạng kéo dài cho đến khi bệnh nhân yếu nhiều hơn, mệt mỏi rõ rệt. Lúc này, gia đình mới nhận thấy bất thường và đưa bà đến bệnh viện thăm khám.

Bác sĩ thăm khám cho người dân (Ảnh: BSCC).

Kết quả chụp cộng hưởng từ não cho thấy hình ảnh ổ nhồi máu não giai đoạn bán cấp tại vùng cầu não trái, đồng thời ghi nhận tổn thương cũ ở vùng trán phải.

Bệnh nhân còn có một số thay đổi ở chất trắng não và tình trạng giảm thể tích não theo tuổi. Tuy nhiên, kết quả khảo sát mạch máu não chưa ghi nhận phình, tắc hay dị dạng mạch máu.

Khi nhập viện, bệnh nhân yếu nửa người phải, mệt nhiều, do tổn thương đã ở giai đoạn bán cấp, người bệnh được điều trị nội khoa và chưa có chỉ định can thiệp.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh cho rằng, chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt những người từng mắc các bệnh lý mạch máu não, không nên chỉ dừng lại ở việc đảm bảo ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

Thực tế, nhiều gia đình có con cái đang ở độ tuổi lao động, vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ nên khó có thể thường xuyên ở bên cha mẹ.

Trong khi đó, người cao tuổi lại dễ có tâm lý ngại làm phiền con, nhất là khi biết con đang bận rộn.

"Có trường hợp đến khi tái phát, con cái mới hỏi vì sao thuốc bác sĩ kê đã hết một tuần nhưng mẹ không nói để đưa đi khám. Bệnh nhân chỉ trả lời rằng thấy các con bận nên không dám nhờ", BS.Mạnh cho hay.

Chuyên gia tim mạch cho rằng, đây là vấn đề cần được gia đình lưu tâm. Với người từng đột quỵ, việc sử dụng thuốc đúng chỉ định, tái khám theo lịch và nhận biết sớm những thay đổi bất thường có vai trò quan trọng trong quá trình phòng ngừa và theo dõi nguy cơ tái phát.

Nếu người bệnh ở nhà một mình hoặc chỉ được hỗ trợ các nhu cầu sinh hoạt cơ bản, những thay đổi về sức khỏe có thể bị bỏ qua. Đến khi biểu hiện rõ rệt, việc thăm khám có thể đã muộn hơn so với thời điểm gia đình phát hiện sớm.

Thực tế này cũng đặt ra nhu cầu về những mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp với đời sống hiện đại.

Bên cạnh các cơ sở dưỡng lão, có thể phát triển các câu lạc bộ giao lưu, sinh hoạt dành cho người cao tuổi tại cộng đồng. Đây không chỉ là nơi để người cao tuổi gặp gỡ mà còn tạo điều kiện vận động, duy trì tương tác xã hội và hạn chế việc dành phần lớn thời gian một mình trong nhà.