4 dấu hiệu ung thư thích "trốn" trên vùng cổ

Nếu có các đặc điểm hoặc cảm giác này ở cổ, xin chia buồn vì rất có thể nhiều bệnh ung thư đã “nhắm trúng” bạn!

Cổ là khu vực rất dễ quan sát trên cơ thể, nhưng các tín hiệu cảnh báo bệnh lý tại đây lại hay bị chủ quan coi nhẹ. Bác sĩ Liu Boren (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết không ít bệnh nhân chỉ đến viện thăm khám khi ung thư đã tiến triển sang giai đoạn muộn, dù cơ thể đã phát đi những dấu hiệu bất thường từ rất sớm.

Bác sĩ Liu nhấn mạnh: "Có nhiều loại ung thư liên quan trực tiếp đến vùng cổ như ung thư tuyến giáp, ung thư thanh quản, ung thư vòm họng, ung thư hạch bạch huyết... và cũng có những bệnh ung thư ở gan, dạ dày, tụy, thận biểu hiện gián tiếp qua những thay đổi ở cổ".

Dưới đây là 4 dấu hiệu trên vùng cổ cảnh báo ung thư tuyệt đối không nên bỏ qua.

1. "Mụn" bất thường, nổi nốt cứng dai dẳng không rõ nguyên nhân

Làn da vùng cổ thường trơn láng và ít tiết dầu. Nếu nhận thấy xuất hiện các nốt cứng, u cục chìm dưới da gồ lên bất thường, sờ vào cảm giác chắc, ít di động và không gây đau rát như mụn mọt thông thường, bạn cần hết sức cảnh giác.

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Đây có thể là tình trạng sưng hạch bạch huyết do phản ứng di căn từ khối u ác tính. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), hạch bạch huyết vùng cổ sưng kéo dài là một trong những triệu chứng lâm sàng đầu tiên của ung thư vòm họng, ung thư tuyến giáp hoặc ung thư hạch bạch huyết. Ngoài ra, "hạch Virchow" nằm ở hố thượng đòn bên trái cổ còn là dấu hiệu di căn kinh điển của ung thư dạ dày hoặc ung thư gan.

2. Khàn giọng kéo dài, ho dai dẳng hoặc khó thở

Ho khan kéo dài, khàn tiếng dai dẳng trên 3 tuần không giảm dù đã dùng thuốc họng, hoặc xuất hiện cảm giác "hụt hơi", khó thở khi nằm xuống là những tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Khi khối u ở thanh quản, vòm họng hoặc tuyến giáp phát triển về kích thước, chúng sẽ xâm lấn và chèn ép trực tiếp vào khí quản hoặc dây thần kinh thanh quản ngược dòng. Theo dữ liệu từ Tạp chí Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (JCO), khàn tiếng kéo dài không do viêm nhiễm là dấu hiệu xuất hiện ở hơn 70% bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

Bác sĩ Liu lưu ý: "Nếu trên 40 tuổi, có tiền sử hút thuốc hoặc uống rượu mà gặp triệu chứng khàn tiếng kéo dài quá 21 ngày, bạn cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng hoặc ung bướu càng sớm càng tốt".

3. Cảm giác "vướng mắc" ở họng, nuốt nghẹn

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Cảm giác luôn có "dị vật" mắc kẹt trong cổ họng, vướng nghẹn khi nuốt thức ăn khô hoặc đau nhẹ khi nuốt nước bọt thường dễ bị lầm tưởng với viêm họng mãn tính hay trào ngược dạ dày thực quản.

Tuy nhiên, nếu tình trạng nuốt vướng diễn tiến tăng dần, từ khó nuốt thức ăn đặc chuyển sang khó uống nước lọc và đi kèm cảm giác buồn nôn, đây có thể là dấu hiệu khối u đang bít tắc lòng thực quản hoặc chèn ép từ bên ngoài. Các nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Gastroenterology chỉ ra rằng nuốt nghẹn tiến triển là triệu chứng cơ năng điển hình nhất của ung thư thực quản và ung thư vùng tâm vị dạ dày.

4. Cổ phình to bất thường, da vùng cổ sạm màu rõ rệt

Hiện tượng phần cổ to lên một cách tổng thể nhưng không sờ thấy u cục rõ ràng, không đau rát có thể do khối u nằm sâu trong khoang trung thất hoặc tuyến giáp chèn ép.

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Đặc biệt, nếu quan sát thấy vùng da quanh cổ xuất hiện các dải màu nâu xám hoặc đen, bề mặt da sần sùi dầy lên bất thường (dấu hiệu "bệnh gai đen"), bạn nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Nghiên cứu từ Tạp chí Y học Anh (BMJ) khẳng định, "bệnh gai đen" xuất hiện đột ngột ở người trưởng thành không béo phì, không tiểu đường có mối liên hệ chặt chẽ với hội chứng cận ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư gan hoặc ung thư tụy.

Bác sĩ Liu nhắc nhở: "Vùng cổ là điểm giao của rất nhiều tuyến, hạch, dây thần kinh và mạch máu. Vì vậy, nếu có bất cứ biểu hiện lạ nào ở cổ kéo dài hơn 2 tuần, hãy tới cơ sở y tế uy tín để thăm khám thay vì tự chẩn đoán hoặc chờ triệu chứng biến mất. Phát hiện sớm ung thư có thể quyết định đến 80% khả năng sống sót và điều trị thành công".

Nguồn và ảnh: EBC, Health 2.0