Xương cá 3cm “lạc” vào gan, cụ ông 82 tuổi nguy kịch

Sau bữa ăn có cá, người đàn ông 82 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch do sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan; khi phẫu thuật xử lý ổ áp-xe gan, bác sĩ bất ngờ phát hiện một chiếc xương cá dài khoảng 3 cm nằm giữa ổ mủ.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Tp.HCM) vừa cấp cứu, phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 82 tuổi bị áp xe gan do dị vật xương cá, dẫn đến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Ông N.V.H 82 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình, Tp.HCM vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ngày 29/8. Khoảng một giờ trước khi vào viện, sau khi đi vệ sinh, ông đột ngột chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng kèm suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận cấp và áp-xe gan trái do dị vật. Tình trạng có nguy cơ diễn tiến thành suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân bị suy đa cơ quan sau nuốt phải xương cá. Ảnh: BVCC.

Ban đầu người thân của ông H. ban đầu có nguyện vọng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ giải thích về mức độ nguy kịch của người bệnh và sự cần thiết phải xử trí ngay, gia đình đồng ý phẫu thuật.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp phát hiện ổ áp-xe ở gan trái, kích thước khoảng 3x4 cm, bên trong chứa nhiều mủ màu nâu đục. Kiểm tra kỹ, bác sĩ tìm thấy chiếc xương cá dài khoảng 3cm.

Dị vật được lấy ra, ổ áp-xe được xử trí và dẫn lưu nhằm kiểm soát nguồn nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực theo dõi trong 3 ngày. Khi tình trạng ổn định, ông được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp.

Tại viện đến ngày thứ 8 sau mổ, ống dẫn lưu được rút. Bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống, đi lại bình thường và xuất viện sau 10 ngày.

ThS.BS Trần Nam, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết áp-xe gan là tình trạng tổ chức gan bị tổn thương, hoại tử và hình thành ổ chứa mủ, thường do vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Áp-xe gan do dị vật đường tiêu hóa là biến chứng hiếm gặp.

Các dị vật sắc nhọn như xương cá, xương gia cầm có thể vô tình được nuốt vào mà người bệnh không biết. Trong một số trường hợp, dị vật xuyên qua thành dạ dày hoặc ruột, di chuyển đến các cơ quan lân cận, gây nhiễm trùng và hình thành ổ áp-xe.

Theo ThS.BS Trần Nam - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, các dị vật sắc nhọn như xương cá, xương gia cầm hoặc những mảnh xương nhỏ có thể vô tình được nuốt vào mà người bệnh không nhận biết. Trong một số trường hợp, dị vật có thể xuyên qua thành dạ dày hoặc ruột, sau đó di chuyển đến các cơ quan lân cận, gây nhiễm trùng và hình thành ổ áp xe.

Đáng lưu ý, người bệnh có thể không nhớ hoặc không cảm nhận được thời điểm nuốt dị vật khiến việc xác định nguyên nhân ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Khi nhiễm trùng diễn tiến nặng, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt người trung niên và cao tuổi, không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài hoặc tái diễn, sốt, rét run, buồn nôn, nôn, chán ăn, sụt cân, rối loạn tiêu hóa hoặc mệt mỏi bất thường.

Thay vì tự điều trị kéo dài tại nhà, người bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám để xác định nguyên nhân và can thiệp sớm, hạn chế nguy cơ xảy ra biến chứng nghiêm trọng.