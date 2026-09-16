Hà Nội có thêm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày

Việc thí điểm mô hình chăm sóc ban ngày được kỳ vọng bổ sung thêm một phương thức chăm sóc linh hoạt, phù hợp với điều kiện của người cao tuổi và gia đình.

Ngày 16/9, phường Bồ Đề, Tp.Hà Nội tổ chức ra mắt Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày được đưa vào hoạt động tại số 6 phố Gia Thụy, phường Bồ Đề.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Bạch Đằng - Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết, phường Bồ Đề hiện có hơn 140.000 dân, trong đó hơn 21.000 người cao tuổi, chiếm trên 15,3% dân số. Đây là lực lượng có nhiều kinh nghiệm, uy tín và đóng góp quan trọng cho gia đình, cộng đồng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội).

Từ thực tế đó, phường Bồ Đề xác định việc xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày là một trong những giải pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mô hình tập trung vào 3 nội dung: tối ưu hóa cơ sở hạ tầng y tế hiện có; chăm sóc toàn diện cả thể chất và tinh thần; huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong, việc đưa cơ sở chăm sóc ban ngày vào hoạt động góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Những năm qua, Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi. Tuy nhiên, quá trình già hóa dân số khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, giao lưu cộng đồng và hỗ trợ sinh hoạt ban ngày ngày càng tăng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong phát biểu tại chương trình (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội).

Việc thí điểm mô hình chăm sóc ban ngày được kỳ vọng bổ sung thêm một phương thức chăm sóc linh hoạt, phù hợp với điều kiện của người cao tuổi và gia đình.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đánh giá cao sự chủ động của phường Bồ Đề trong việc chuẩn bị và triển khai mô hình.

Đồng thời, để mô hình hoạt động hiệu quả, ông Đinh Hồng Phong đề nghị phường Bồ Đề chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường chăm sóc thân thiện, an toàn, nhân văn; quan tâm theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, rèn luyện thể chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần phù hợp với từng nhóm người cao tuổi.

Cùng với đó, phát huy vai trò của Hội Người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể, mạng lưới y tế cơ sở và cộng đồng dân cư trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia mô hình; đặc biệt quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình hoặc cần hỗ trợ thường xuyên.

Lãnh đạo Sở Y tế và UBND phường Bồ Đề thăm hỏi người cao tuổi tại trung tâm (Ảnh: Sở Y tế Hà Nội).

Trước mắt, Trạm Y tế phường giữ vai trò nòng cốt trong vận hành cơ sở, bảo đảm các điều kiện về chuyên môn. Trong thời gian tới, phường Bồ Đề sẽ đánh giá kết quả thí điểm, từng bước nhân rộng đảm bảo phù hợp với các điều kiện thực tế tại địa phương.

Với sự ra mắt của mô hình Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Bồ Đề, đến nay, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm tại 6 xã, phường gồm: Long Biên, Đống Đa, Quốc Oai, Tây Hồ, Việt Hưng và Bồ Đề.

Việc khai trương mô hình thí điểm này đánh dấu bước phát triển mới trong công tác an sinh xã hội, thể hiện quyết tâm trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Thủ đô.