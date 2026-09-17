Lời kể nghẹn ngào của người thoát chết trong vụ cháy khiến 7 người thương vong ở TP.HCM: Đau đớn nhất là mất mẹ và con dâu

Nằm điều trị với những vết bỏng trên người, bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi), người thoát chết trong vụ cháy khiến 2 người tử vong, không giấu được nước mắt khi nhắc lại khoảnh khắc bất lực vì cổng sắt bị khóa ngoài.

Clip: Di Anh

Liên quan đến vụ “Cháy nhà ở TP.HCM khiến 2 người chết, 5 người bị thương” như đã thông tin, ngày 17/9, Công an phường Chợ Lớn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trong số các nạn nhân, bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi) đang được điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM).

Bà T. cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, bà ngủ tại phòng khách tầng trệt, nằm gần mẹ mình là cụ bà N.T.G. (95 tuổi). Theo bà T., tầng trệt căn nhà là nơi để xe của các thành viên trong gia đình. Phía trên là nơi mọi người sinh hoạt, ngủ nghỉ.

Khoảng 1h20 ngày 17/9, khi cả nhà đang say giấc, bà T. nghe tiếng nổ lớn, nghi phát ra từ một chiếc xe đạp điện đang cắm sạc ở tầng trệt. Chiếc xe chỉ cách vị trí bà nằm khoảng 5m.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Di Anh)

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: CACC)

Thời điểm này, bà T. thức giấc rồi vội chạy ra phía trước cửa kính, hô hoán có cháy. Tuy nhiên, khi chạy tới cửa, bà phát hiện cổng sắt bên ngoài đang bị khóa. Bà T. định quay lại lấy chìa khóa thì lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực phòng khách và nhanh chóng lan sang 2 xe khác. Ngọn lửa táp vào mặt và tay khiến bà hoảng loạn.

Cũng theo bà T., lúc này bà muốn cứu mẹ là cụ G. nhưng do mẹ đã lớn tuổi, việc đi lại khó khăn nên bà không biết phải làm gì. Điều khiến bà T. đau đớn nhất không phải những vết bỏng trên mặt, tay mà là việc mẹ và người con dâu 35 tuổi không qua khỏi.

Cùng thời điểm này, hàng xóm phát hiện vụ cháy nên đã hợp lực dùng tay kéo cánh cửa sắt ra, tạo một lỗ nhỏ để bà T. thoát ra ngoài.

Bà T. cũng cho hay, 4 người khác trong gia đình may mắn thoát hiểm bằng cách nhảy sang nhà hàng xóm qua cửa sổ và sân thượng. Sau khi thoát ra ngoài, bà T. cùng 4 người được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Trong số 5 nạn nhân bị thương, bà T. là người bị nhẹ nhất. 4 người còn lại bị bỏng nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các nạn nhân vẫn đang được điều trị (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy)

Trao đổi với chúng tôi, một người hàng xóm cho biết, khoảng 1h30, người này thức dậy thì phát hiện khói đen đặc bao trùm khu vực.

“Ngọn lửa phát lên là khoảng 1 giờ rưỡi. Lúc dậy là chị thấy khói đen đặc luôn, xe cứu hỏa đã tới rồi. Cũng có người dân hỗ trợ gọi xe cứu hỏa, xe cấp cứu tới nữa. Thấy các anh lính cứu hỏa cứu người”, người này kể.

Một hàng xóm khác cho hay, thời điểm xảy ra cháy, khu vực bị mất điện, đường tối nên việc quan sát khá khó khăn.

“Tôi nhìn thấy ba xe cứu hỏa. Lúc đó đường tối mà cúp điện hết, tầm hơn 1 giờ. Từ đầu năm nay nhà nào cũng trang bị bình chữa cháy”, người này nói.

Trước đó, khoảng 1h23 cùng ngày, ngọn lửa bùng lên tại căn nhà có thiết kế 1 trệt, 1 lửng và 2 lầu, mái tôn, với tổng diện tích hơn 200 m² trong một con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP.HCM). Thời điểm xảy ra vụ việc, có 7 người đang ở bên trong căn nhà.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại tầng trệt. Do nhiều phương tiện, vật dụng được đặt và dựng bên trong căn nhà, việc thoát nạn bị cản trở.

Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng triển khai 7 xe chữa cháy cùng gần 50 chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường tổ chức chữa cháy, giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát dùng búa đập tường, tạo khoảng trống để thoát khói, đồng thời kéo vòi rồng phun nước qua vị trí này để dập lửa, cứu những người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã phá tường giải cứu cho các nạn nhân trong vụ cháy (Ảnh: CACC)

Ít phút sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Năm người trong nhà bị bỏng được đưa ra ngoài. Cụ bà N.T.G. và người cháu dâu mắc kẹt bên trong tử vong. Cụ bà G. được phát hiện tử vong tại tầng trệt, nạn nhân còn lại được phát hiện tử vong tại tầng 2. Vụ cháy còn khiến nhiều đồ đạc, vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi, diện tích cháy khoảng 150 m².

Theo cơ quan chức năng, căn nhà xảy ra cháy là nhà ở riêng lẻ dạng nhà ống, tầng trệt để xe máy, gồm cả xe chạy xăng và xe điện, các tầng phía trên để ở. Khi cảnh sát tiếp cận, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2 của căn nhà.

Hẻm nhỏ khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đám cháy xảy ra vào ban đêm, khi các nạn nhân đang ngủ, việc phát hiện cháy muộn và báo cháy chậm. Lực lượng chức năng nhận định đám cháy tạo ra nhiều khói, khí độc, làm giảm khả năng quan sát và gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.