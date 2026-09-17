Khoảnh khắc cảnh sát PCCC đập tường giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy khiến 7 người thương vong ở phường Chợ Lớn

Ngay khi có mặt ở vụ cháy căn nhà tại phường Chợ Lớn (TP.HCM), lực lượng chức năng đã chia làm nhiều hướng tìm cách vào bên trong. Cảnh sát dùng búa đập tường tạo khoảng trống thoát khói, đồng thời kéo vòi rồng phun nước qua vị trí này để dập lửa cứu người mắc kẹt.

Liên quan đến vụ “Cháy nhà ở TP.HCM khiến 2 người chết, 5 người bị thương” như đã thông tin, gần 10h ngày 17/9, Công an phường Chợ Lớn đang cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bước đầu xác định vụ cháy xảy ra tại căn nhà có thiết kế 1 trệt, 1 lửng và 2 lầu mái tôn với tổng diện tích hơn 200m2 trong con hẻm đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TP.HCM) vào 1h23 cùng ngày. Thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà có 7 người đang ở bên trong.

Clip được ghi lại

Căn nhà có 1 lối thoát nạn ở cửa chính. Khi người dân phát hiện khói lửa bùng cháy thì đã hô hoán, đồng thời chạy tới dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở tầng trệt căn nhà. Do nhiều phương tiện, vật dụng.. đặt và dựng bên trong căn nhà nên việc thoát nạn bị cản trở.

Cảnh sát PCCC TP.HCM đã nhanh chóng triển khai 7 xe chữa cháy cùng gần 50 chiến sĩ có mặt phối hợp với Công an phường chữa cháy, giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng chia làm nhiều hướng tìm cách vào bên trong. Cảnh sát dùng búa đập tường tạo khoảng trống thoát khói, đồng thời kéo vòi rồng phun nước qua vị trí này để dập lửa cứu người mắc kẹt.

ít phút sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Năm người trong nhà bị bỏng được ra ngoài. Cụ bà N.T.G. (95 tuổi) và người cháu dâu mắc kẹt bên trong tử vong.

Cụ bà G. được phát hiện tử vong tại tầng trệt, người còn lại phát hiện tử vong tại tầng 2. Vụ cháy còn khiến nhiều đồ đạc, vật dụng trong căn nhà bị cháy hoàn toàn, diện tích cháy khoảng 150m2.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.