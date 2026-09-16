Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Sau vụ cháy nhà dân tại phố Thụy Khuê, Hà Nội khiến 5 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 2B, ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16/9, xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà dân ở địa chỉ trên, gây hậu quả nghiêm trọng, làm 5 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân, đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển đất nước, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Tuy nhiên, trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản.

Nạn nhân đang điều trị tại BV 354. Ảnh: Thái Hà.

Trước tình hình đó, Chính phủ đề nghị Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng; không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Cùng với đó, cần khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước những hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm, dứt khoát các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.