Cháy nhà 5 người chết ở Hà Nội: Người phụ nữ quấn chăn nhảy từ tầng 4 thoát nạn

Khi lửa bao trùm căn nhà, người phụ nữ quấn chăn, nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2 để thoát thân, nạn nhân đang được theo dõi tại Bệnh viện Quân y 354.

Sáng 16/9, anh P.M.T. túc trực tại Bệnh viện Quân y 354 chăm sóc người thân đang điều trị sau vụ cháy nhà trên phố Văn Cao, Hà Nội, xảy ra rạng sáng cùng ngày. Anh P.M.T. là em trai chủ căn nhà. Trong số 5 người tử vong có vợ chồng chủ nhà và người cháu nội.

Theo anh M.T., cháu trai được bố mẹ gửi sang ông bà do hai người bận đi công tác xa. Sau khi nhận tin dữ, bố cháu lập tức bay từ TP.HCM về Hà Nội.

“Gia đình đang rất đau buồn” , anh M.T. nói.

Một người con khác của chủ nhà may mắn thoát nạn. Anh M.T. kể, khi ngọn lửa bùng lên, chị T., con dâu chủ nhà, đã quấn chăn rồi nhảy từ trên cao xuống và thoát được. “Còn anh T. (con trai chủ nhà) cầm bình oxy xuống để tìm cách xử lý đám cháy nhưng bị bỏng và ngạt khói. Sau đó anh phải chạy ngược lên phía trên ”, anh M.T. kể.

Bệnh nhân trong vụ cháy nhà đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354.

Theo anh M.T., sau vụ cháy, một số người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một số trường hợp sau khi được kiểm tra, điều trị đã được xuất viện; những người bị thương nặng tiếp tục ở lại điều trị, trong đó có 2 người đang được theo dõi tại khoa Hồi sức.

Gia đình hiện chờ thông tin từ bệnh viện và cơ quan chức năng về tình trạng của những người bị thương, đồng thời chờ kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy .

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Quân y 354, cho biết 2 bệnh nhân trong vụ cháy hiện đang được điều trị tại khoa.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quốc Thắng thông tin về tình trạng bệnh nhân.

Theo bác sĩ Thắng, bệnh nhân T. (32 tuổi) bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi. Tình trạng này cần được điều trị tích cực và theo dõi sát do có nguy cơ tiến triển thành suy hô hấp. Ngoài ra, bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc khí CO mức độ nhẹ.

Bác sĩ cho biết bệnh nhân nữ nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2, độ cao khoảng 3m. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chưa phát hiện thêm tổn thương ở những cơ quan khác.

Bệnh nhân còn lại là anh T. (37 tuổi), bị ngộ độc khí CO nặng, bỏng ở tay và cần tiếp tục theo dõi nguy cơ bỏng đường hô hấp. Hiện bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực và áp dụng phương pháp thở oxy cao áp.

Theo bác sĩ Thắng, tình trạng của cả 2 bệnh nhân vẫn nặng. Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào đáp ứng của người bệnh với các phương pháp điều trị.

Khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, Hà Nội bốc cháy và báo lực lượng chức năng. Việc dùng phương tiện tại chỗ dập lửa không thành công. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân chữa cháy, cứu nạn. Ngôi nhà bị cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi tiếp cận, lực lượng chức năng xác định 4 người đã thoát nạn, còn người mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế; 2h45, lửa được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.



