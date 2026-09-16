Tin mới nhất về thời điểm kết thúc mưa to đến rất to ở miền Bắc

Theo dự báo, đợt mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mai.

Mưa lớn giảm dần từ đêm mai

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hậu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, mưa lớn lan từ Đà Nẵng ra đến Bắc Bộ.

Đêm qua và sáng nay (16/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/9 đến 08 giờ ngày 16/9 có nơi trên 150mm như các trạm: Quý Hòa (Phú Thọ) 156.4mm, Xuân Bình (Thanh Hóa) 177.6mm, Nông trường 15 (Nghệ An) 362.6mm,…

Dự báo trong hôm nay và ngày mai (17/9), khu vực Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng, Tp. Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Lạng Sơn, phía Nam tỉnh Sơn La, phía Bắc các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 16/9, khu vực Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La, từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Đợt mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo sẽ giảm dần từ đêm 17/9.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ tại 6 tỉnh, thành phố

Sáng nay, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường trong 6 giờ tới.

Trong 24 giờ qua (từ 04 giờ ngày 15/9 đến 04 giờ ngày 16/9), khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Men 117,4mm (Sơn La); Tà Si Láng 171mm (Lào Cai); Bình Sơn 204,1mm (Phú Thọ); Hạ Long 89,4mm (Quảng Ninh); Nghĩa Khánh 191,4mm (Thanh Hoá); Nông Trường15 303,2mm (Nghệ An),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La từ 1-5mm, có nơi trên 20mm; Lào Cai từ 5-20mm, có nơi trên 30mm; Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An từ 20-40mm có nơi trên 80mm; Quảng Ninh từ 1-5mm, có nơi trên 30mm.

Do đó, trong 06 giờ tới, có thể nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, Phú Thọ: Cấp 2.