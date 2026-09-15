Toàn cảnh Hà Nội sau đêm mưa lớn kéo dài: Đường ngập, giao thông ùn ứ, lực lượng thoát nước được bố trí ứng trực

Mưa lớn kéo dài từ đêm 14 đến sáng 15/9 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn ứ đến gần trưa. Nước tràn vào nhà, hàng quán, nhiều phương tiện chết máy; một số gia đình phải tạm rời nhà để tránh ngập.
Ghi nhận giữa trưa 15/9, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn ngập cục bộ sau trận mưa lớn kéo dài, nước rút chậm, giao thông gặp khó khăn.
Sau trận mưa kéo dài từ đêm đến sáng, đường Ngọc Lâm (phường Bồ Đề) xuất hiện nhiều điểm ngập, nước rút chậm.
Nhiều đoạn đường thấp trũng bị nước bao phủ, có nơi ngập khoảng 40-50 cm, khiến người dân di chuyển khó khăn.
Nước tràn vào một cửa hàng thời trang, lênh láng khắp nền nhà, khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.
Theo người dân, mưa lớn kéo dài khiến khu vực ngập sâu trên diện rộng, đây cũng là đợt ngập nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại khu vực từ đầu mùa mưa đến nay.
“Nước ngập vào nhà, điện lực cũng thông báo cắt điện từ sớm. Không có điện nên sinh hoạt trong nhà gặp nhiều khó khăn, tôi phải đưa các cháu sang nhà người thân gần đây ở tạm. Khi nước rút, có điện trở lại thì gia đình mới về”, ông Chiến nói.
Dù nước ngập sâu, nhiều người điều khiển xe máy vẫn cố gắng di chuyển qua các điểm ngập, khiến việc đi lại trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ chết máy giữa đường.
Nhà nằm sâu trong khu vực ngập, cô Huỳnh vẫn phải dùng xe đẩy đưa hàng ra chợ để buôn bán. Theo cô, nghỉ ngày nào đồng nghĩa với mất thu nhập ngày đó, nên dù nước ngập sâu, việc mưu sinh vẫn không thể dừng lại.
Nhiều ô tô đỗ qua đêm tại khu vực ngập bị nước bao phủ, dẫn đến chết máy. Một số chủ phương tiện phải gọi xe cứu hộ đến hỗ trợ đưa xe ra khỏi điểm ngập.
Cùng thời điểm, khu vực Cổ Linh và đoạn gần cầu Vĩnh Tuy xảy ra ùn ứ kéo dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn, có thời điểm gần như đứng yên theo hướng từ nội đô đi Long Biên.
Trên đường Đàm Quang Trung xuất hiện một số điểm ngập sau mưa lớn kéo dài, khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.
Lực lượng thoát nước được bố trí ứng trực tại các điểm ngập, thường xuyên theo dõi mực nước và triển khai các biện pháp xử lý, hỗ trợ tiêu thoát nước.
Nhân viên vệ sinh tại Aeon Mall Long Biên được huy động tham gia thoát nước, chủ động ngăn dòng nước tràn vào khu vực bên trong siêu thị.
Đến gần trưa, mật độ phương tiện qua các tuyến Cổ Linh, Đàm Quang Trung vẫn ở mức cao, giao thông di chuyển chậm và gặp nhiều khó khăn.
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