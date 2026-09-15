Toàn cảnh Hà Nội sau đêm mưa lớn kéo dài: Đường ngập, giao thông ùn ứ, lực lượng thoát nước được bố trí ứng trực

“Nước ngập vào nhà, điện lực cũng thông báo cắt điện từ sớm. Không có điện nên sinh hoạt trong nhà gặp nhiều khó khăn, tôi phải đưa các cháu sang nhà người thân gần đây ở tạm. Khi nước rút, có điện trở lại thì gia đình mới về”, ông Chiến nói.