Hà Nội mưa tầm tã suốt đêm, những điểm nào đang ngập?

Nhiều nơi tại Hà Nội ghi nhận lượng mưa trên 100mm, trong đó Yên Sở lên tới hơn 270mm, một số tuyến đường và hầm chui xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ đêm 14/9 đến sáng 15/9, mưa xuất hiện trên diện rộng tại Hà Nội, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Tại Yên Sở, tổng lượng mưa đo được đến 6h ngày 15/9 lên tới 270,4mm.

Số liệu được Công ty tổng hợp đến 6h ngày 15/9 cho thấy lượng mưa tại nhiều khu vực ở mức cao. Ngoài Yên Sở 270,4mm, một số điểm khác ghi nhận lượng mưa lớn như Hai Bà Trưng 219,2mm, Thanh Liệt 175,5mm, Hoàng Liệt 162,5mm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 158,4mm, Hoàng Mai 157,3mm và Hoàn Kiếm 156mm.

Tại khu vực các xã, lượng mưa cũng ở mức cao. Phú Xuyên ghi nhận 248,7mm, Mỹ Đức 235,2mm, Thanh Trì 163,8mm và Xuân Mai 162,8mm.

Mưa lớn diện rộng khiến Hà Nội xuất hiện nhiều điểm úng ngập sáng 15/9. (Ảnh: Minh Đức)

Nhiều khu vực úng ngập

Mưa lớn khiến một số điểm trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước. Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận các vị trí tại Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng; một số hầm trên Đại lộ Thăng Long gồm hầm 4 - Cầu An Khánh, hầm 5, hầm 6 và khu vực hầm 9+656.

Trên Quốc lộ 6, tình trạng úng ngập được ghi nhận tại đoạn thuộc Tổ dân phố 1 và 4, phường Yên Nghĩa; đường Quyết Thắng cũng xuất hiện điểm đọng nước.

Trước diễn biến mưa lớn, Công ty đã bố trí lực lượng và phương tiện ứng trực tại những vị trí có nguy cơ phát sinh úng ngập. Các cửa thu, ga thu nước và tuyến thoát nước được kiểm tra, vệ sinh, khơi thông để tăng khả năng tiêu thoát.

Trước diễn biến mưa lớn, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng và phương tiện ứng trực tại những vị trí có nguy cơ phát sinh úng ngập.

Cùng với đó, các trạm bơm đầu mối, cửa phai và công trình điều tiết được rà soát, sẵn sàng vận hành nhằm hạ mực nước trên hệ thống, tạo dung tích phục vụ tiêu thoát khi mưa tiếp tục xảy ra.

Ngay khi mưa xuất hiện, lực lượng thoát nước được triển khai tại hiện trường, tăng cường kiểm tra các khu vực trọng điểm và tổ chức vớt rác tại cửa thu, ga thu nước.

Yên Sở vận hành toàn bộ 20 máy bơm

Các trạm bơm được vận hành theo tình hình thực tế và quy trình. Tại trạm bơm Yên Sở, toàn bộ 20/20 máy bơm được vận hành. Trạm bơm Cổ Nhuế 2 chạy 4/4 máy, Đồng Bông 1 chạy 3/3 máy, trạm bơm gầm chui xe lửa Bắc Đuống chạy 2/2 máy và trạm bơm hồ Tai Trâu chạy 2/2 máy.

Một số trạm khác cũng được vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước như Bắc Thăng Long - Vân Trì 2/4 máy và trạm bơm Cầu Chui 2/4 máy.

Cùng thời điểm, mực nước trên nhiều tuyến sông tăng so với 22h ngày 14/9. Tại sông Nhuệ, khu vực Cổ Nhuế, mực nước tăng từ 3,07m lên 4,56m. Tại Đồng Bông 1, mực nước tăng từ 3,36m lên 4,65m. Sông Tô Lịch tại Hoàng Quốc Việt tăng từ 3,96m lên 5,22m.

Mực nước tại một số hồ cũng tăng, trong đó Hồ Tây B tại khu vực Lạc Long Quân tăng từ 5,51m lên 6,32m; hồ Xã Đàn từ 3,33m lên 4,08m và hồ Kim Liên từ 3,91m lên 4,51m.