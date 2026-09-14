Mưa lớn ở Đà Nẵng gây ngập cục bộ một số tuyến đường, nhiều người bì bõm dắt xe

Trận mưa lớn tối 14/9 khiến một số tuyến đường tại phường Liên Chiểu và Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) ngập cục bộ, nước chảy mạnh, người dân gặp khó khăn khi di chuyển.
Khoảng 19h ngày 14/9, mưa lớn xuất hiện tại khu vực phía tây bắc TP Đà Nẵng, khiến nước dâng nhanh trên một số tuyến đường.
Ghi nhận của PV tại đường Âu Cơ, nước từ các kiệt, hẻm đổ ra đường, tạo thành dòng chảy mạnh. Nhiều đoạn đường bị nước phủ kín, phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Một số khu vực trên đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh, đường Nam Cao và Phạm Như Xương cũng xảy ra ngập cục bộ.
Tại những đoạn nước dâng cao, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Một phương tiện gặp sự cố khi di chuyển qua đoạn đường ngập.
Nhiều xe bị chết máy khi qua đoạn đường này, người dân phải hì hục dắt bộ.
Trước đó, từ ngày 12 đến 13/9, Đà Nẵng có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn. Ngày 14/9, mưa trên địa bàn thành phố nhìn chung đã giảm, chủ yếu còn mưa rào rải rác và mưa cục bộ. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, mưa lớn cục bộ xuất hiện tại một số khu vực, gây ngập trong thời gian ngắn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và định vị sét, mây đối lưu vẫn tồn tại, phát triển trên một số khu vực, có khả năng gây mưa rào và dông.