Mưa lớn ở Đà Nẵng gây ngập cục bộ một số tuyến đường, nhiều người bì bõm dắt xe

Trước đó, từ ngày 12 đến 13/9, Đà Nẵng có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn. Ngày 14/9, mưa trên địa bàn thành phố nhìn chung đã giảm, chủ yếu còn mưa rào rải rác và mưa cục bộ. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, mưa lớn cục bộ xuất hiện tại một số khu vực, gây ngập trong thời gian ngắn.