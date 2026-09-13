Mưa xối xả ở Huế - Quảng Trị gây ngập, giao thông chia cắt

Mưa xối xả những ngày qua khiến nhiều khu dân cư ở TP Huế và Quảng Trị xảy ra tình trạng ngập cục bộ, vùng núi xảy ra tình trạng sạt lở, giao thông chia cắt.

Tại Quảng Trị , theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, 24 giờ qua, tỉnh có mưa to đến rất to và có nơi có dông, vùng đồng bằng lượng mưa phổ biến từ 30-100mm; vùng núi phổ biến từ 100-300mm; có nơi lớn hơn 350mm như Tà Long 546.8mm, A Vao 468mm, Tà Rụt 452.8mm, Ba Nang 430.8mm, Ba Lòng 409.2mm, A Bung 387.6mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn ở miền núi Quảng Trị ngập sâu trong nước, chia cắt giao thông

Nhiều tuyến đường ngập lụt, sạt lở

Hiện nay, mực nước trên các sông đang lên, mực nước lúc 11h ngày 13/9 đo được trên sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn là 4.53m trên báo động 2 0.03m; sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu là 22.18m trên báo động 1 1.18m; sông Bến Hải tại trạm Gia Vòng là 6.82m trên báo động 1 1.82m; sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang là 9.48m trên báo động 1 1.48m; sông Ô Lâu tại trạm Mỹ Chánh là 3.22m trên Báo động 1 0.72m; các sông khác ở dưới mức BĐ1.

Mưa lớn khiến cầu tràn ĐaKrông (Km0+307, xã La Lay) ngập 0,3m, tắc giao thông từ 7h50 ngày 12/9; hiện tại, đang ngập 0,6m, tắc giao thông. Tại cầu tràn Ba Lòng (Km11+240, xã Ba Lòng) bắt đầu ngập nước từ 13h30 ngày 12/9; hiện tại, ngập trên 1,0m; tắc giao thông (nước đang lên nhanh). Đường tỉnh 58, các ngầm tràn Km30+900, Km36+500 (xã A Dơi) nước ngập sâu 10 - 15cm xe máy qua lại khó khăn.

Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) bị ách tắc vì ngập sâu cục bộ và sạt lở

Tại một số xã miền núi phía Tây tỉnh xảy ra ngập lụt, chia cắt cục bộ tại một số vị trí cầu tràn, ngầm tràn ở các xã La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Lìa, Hướng Phùng, Kim Ngân, Kim Phú, Lao Bảo, Hướng Hiệp, Tân Lập, Khe Sanh.

Không chỉ gây ngập lụt, mưa lớn cũng gây ra tình trạng sạt lở tại nhiều vị trí tại Quảng Trị. Tại Km10/QL15D (đường đi Cửa khẩu La Lay, xã La Lay) sạt khoảng 40 mét khối đất đá, người và phương tiện không lưu thông được. Trục đường bê tông cách Đồn Biên phòng Ba Nang (xã Đakrông) 300m sạt lở khoảng 04 m3 đất, đá; giao thông không đi lại được.

Từ sáng sớm 13/19, nước lũ cũng bắt đầu tràn vào nhiều nhà dân tại xã Lao Bảo (Quảng Trị)

Tại đường nối xã Trường Sơn và xã Trường Xuân cũ xảy ra sạt lở đất đá, vị trí sạt lở cách cầu Trường Sơn khoảng 4km; khối lượng khoảng 30 mét khối đất đá. Tại xã Khe Sanh, tuyến đường liên xã tại thôn Trằm, xã Khe Sanh đi xã Hướng Phùng bị sạt lở, sụt lún với chiều dài khoảng 15m.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, trong đó chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, tuyên truyền, vận động, di dời người dân ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống đến nơi an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hối hả giúp dân chạy lũ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đồn Biên phòng A Vao (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng hỗ trợ di dời 143 hộ/460 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm và đưa đến đơn vị tránh trú.

Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết thêm: “ Đơn vị triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Duy trì quân số, phương tiện thường trực 24/24 giờ, triển khai các tổ đội địa bàn rà soát các điểm có nguy có sạt lở, các khu vực có khả năng ngập lụt, cô lập để có phương án ứng cứu, hỗ trợ, điều động thêm quân số ở 2 tuyến biên giới trực tại các điểm xung yếu; tổ chức tuyên truyền vận động người dân chủ động phòng chống, sẵn sàng thực hiện di dời dân khi có tình huống xảy ra” .

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cũng vào từng thôn bản để vận động người dân vùng có thể sạt lở, ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn

Công an xã ở Huế bám địa bàn giúp dân vùng lụt

Đến đầu giờ chiều ngày 13/9, tại một số thôn như Hòa Vang, Hòa Mỹ, Bình An, An Nông, Thuận Hóa... (xã Hưng Lộc, TP Huế), nước ngập từ 30 - 40cm. Nhiều tuyến đường bị cô lập do nước lũ bao vây. Ngoài ra, do mưa lớn khiến một tuyến đường dân sinh và một bờ kè ở xã Hưng Lộc cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Tương tự, tại xã Lộc An (TP Huế); một số ngầm, tràn bị nước lũ dâng cao, gây khó khăn cho việc đi lại. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân, yêu cầu không cố tình qua các khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.

Đến đầu giờ chiều 13/9, một số khu dân cư ở phía Nam TP Huế vẫn còn bị ngập cục bộ và tiếp tục có mưa

Lực lượng công an xã ở Huế luôn bám sát địa bàn, dọn bùn, giúp dân di chuyển an toàn ở vùng ngập lụt

Ông Đặng Văn Hòa - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) cho biết, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, trong đó tập trung nhiều ở khu vực phía Nam thành phố. Một số tuyến đường vùng thấp tại các xã Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc... ngập từ 20 - 30cm, các địa phương chủ động rào chắn, hạn chế người dân qua lại.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Trưởng Công an xã Hưng Lộc cho biết, hiện, công an xã căng dây cảnh báo những điểm ngập sâu và chuẩn bị phương án di dời người dân nếu tình hình diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo việc lưu thông đi lại của người dân, lực lượng Công an xã và An ninh trật tự ở cơ sở đang thu dọn bùn đất để thông tuyến ở những điểm sạt lở.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 10 - 13/9, trên tuyến quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở TP Huế xảy ra tình trạng sạt lở taluy, bùn tràn và ngập úng cục bộ. Tại quốc lộ 49, đất đá sạt lở taluy dương ước tính khoảng 292m³ tại 6 vị trí. Cụ thể, tại Km53+320, Km61+290, Km67+800, Km74+900, Km75+050, Km75+830); Đất đá lấp dài 103m rãnh dọc bị lấp. Đợt mưa lớn đã gây tắc giao thông cục bộ 2 lần tại Km75+830 (chiều 12/9) và Km61+290 (sáng 13/9).

Sạt lở tại một đoạn đường trên tuyến quốc lộ 49 nối vùng cao A Lưới về trung tâm TP Huế

Nặng nề nhất là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, với khoảng 4.800m³ đất đá bị sụt trượt tại 25 vị trí, tập trung sạt lở lớn gây ách tắc giao thông tại Km406+800 và Km408+350 từ sáng 12/9. Bên cạnh đó, ghi nhận 84m³ bùn đất tràn mặt đường tại 5 vị trí, hơn 1.100m dài rãnh dọc bị đất đá lấp kín và 1 điểm ngập nước sâu từ 15-20cm kéo dài 240m (tại Km343+400 - Km343+640).

Đến thời điểm hiện tại, các vị trí sạt lở gây ách tắc trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đều đã được giải tỏa, thông xe 1 vệt để các phương tiện tiếp tục lưu thông. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang túc trực 24/24h để điều tiết giao thông và tiếp tục thống kê khối lượng thiệt hại phát sinh để báo cáo phương án xử lý kiên cố tiếp theo.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế, từ đêm 12/9 đến đêm 13/9 có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm, riêng khu Bạch Mã có nơi trên 500mm. Từ đêm 13/9 đến đêm 14/9 có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 150mm, riêng khu Bạch Mã có nơi trên 300mm. Từ đêm 14/9 đến hết ngày 15/9, tại TP Huế có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 25-50mm, có nơi trên 80mm/24 giờ.

Tổng lượng mưa của cả đợt từ đêm 12-15/9 phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm, riêng khu Bạch Mã có nơi 800 đến trên 1000mm. Ngoài ra, trong các ngày 16-17/9, TP Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng 20-50mm, có nơi trên 80mm/ngày.