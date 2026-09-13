Xe biển trắng thu 100.000 đồng của khách, tài xế bị phạt 13 triệu đồng

Chở khách từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung với giá 100.000 đồng, tài xế bị lập biên bản, dự kiến phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa lập biên bản đối với anh Nguyễn V.V.M. (trú tại TDP Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền”.

Lực lượng CSGT Bắc Ninh kiểm tra ô tô biển kiểm soát 98B-108.xx do anh Nguyễn V.V.M. (trú tại TDP Ninh Khánh, phường Nếnh) điều khiển. (Ảnh: Phòng CSGT Bắc Ninh).

Với hành vi trên, anh M. dự kiến bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, khoảng 17h55 ngày 12/9, trên đường tỉnh 398D, đoạn qua phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Tổ CSGT địa bàn Việt Yên) kiểm tra ô tô BKS 98B-108.xx do anh Nguyễn V.V.M. (trú tại TDP Ninh Khánh, phường Nếnh) cầm lái.

Anh M. cũng là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định xe ô tô trên không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng tài xế vẫn nhận chở một hành khách từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung và thu 100.000 đồng tiền công.