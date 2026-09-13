Xe biển trắng thu 100.000 đồng của khách, tài xế bị phạt 13 triệu đồng
Chở khách từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung với giá 100.000 đồng, tài xế bị lập biên bản, dự kiến phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.
Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa lập biên bản đối với anh Nguyễn V.V.M. (trú tại TDP Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền”.
Với hành vi trên, anh M. dự kiến bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Trước đó, khoảng 17h55 ngày 12/9, trên đường tỉnh 398D, đoạn qua phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Tổ CSGT địa bàn Việt Yên) kiểm tra ô tô BKS 98B-108.xx do anh Nguyễn V.V.M. (trú tại TDP Ninh Khánh, phường Nếnh) cầm lái.
Anh M. cũng là chủ phương tiện.
Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định xe ô tô trên không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng tài xế vẫn nhận chở một hành khách từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung và thu 100.000 đồng tiền công.
Mức phạt xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền
Theo đó, Nghị định mới về xử phạt giao thông có hiệu lực từ 15/8/2026 là Nghị định 238/2026/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Một trong những quy định mới được bổ sung của Nghị định 238/2026/NĐ-CP là quy định mực phạt hành chính đối với hành vi dùng xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền, cụ thể:
Bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau:
8a. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe.
Như vậy từ 15/8/2026, xe ô tô không kinh doanh vận tải (biển số trắng) nhưng chở người có thu tiền, hoặc nhận hợp đồng chở khách sẽ bị phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với tài xế. Đồng thời còn bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe.