Đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, người phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng

Công an xã Tân Khánh vừa xử phạt L.T.H. 11,25 triệu đồng do đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc của một phụ nữ trên mạng xã hội.

Ngày 11/9, Công an xã Tân Khánh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 11.250.000 đồng đối với L.T.H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Cùng với việc xử phạt, Công an xã Tân Khánh yêu cầu L.T.H. gỡ bỏ các nội dung vi phạm.

Công an xã Tân Khánh làm việc với L.T.H. (Ảnh: Công an xã Tân Khánh)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Khánh phát hiện tài khoản Facebook “Lưu Thị H” đăng tải, bình luận công khai thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Th.N. (SN 1981, trú xóm Tân Lập, xã Tân Khánh).

Công an xã Tân Khánh điều tra xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook trên là L.T.H., trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc ngày 5/9, L.T.H. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và cho biết nguyên nhân là thiếu hiểu biết pháp luật.

Công an xã Tân Khánh khuyến cáo người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không lan truyền thông tin chưa được xác thực, thông tin sai sự thật, quy chụp, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức.

Cơ quan công an cũng lưu ý, việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.