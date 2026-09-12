Ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kiều Nga SN 1972

Nguyễn Thị Kiều Nga là đối tượng có 04 tiền án, tiếp tục trộm cắp tài sản.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Kiều Nga (sinh năm 1972, ngụ ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Nga (ảnh: Phan Giang). Ảnh: CA An Giang

Tang vật của vụ án (ảnh: Phan Giang). Ảnh: CA An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 07 giờ ngày 10/9/2026, Nguyễn Thị Kiều Nga điều khiển xe đạp đến khu vực chợ Dương Đông, thuộc khu phố 4 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để đi chợ. Khi đến một sạp bán trái cây, Nga phát hiện chủ sạp để chiếc túi màu đen phía sau lưng và đang bận bán hàng cho khách nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nga đi vào sạp giả vờ mua hàng rồi lén lút lấy trộm chiếc túi, bên trong có hơn 66 triệu đồng tiền Việt Nam, 02 chiếc nhẫn, 01 chiếc lắc tay và 02 chiếc vòng tay bằng vàng. Phát hiện mất tài sản, bị hại trình báo cơ quan Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nga là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, Nga đã khai nhận toàn bộ hành vi và giao nộp số tài sản đã lấy trộm cho cơ quan điều tra. Được biết, Nga từng có 04 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù ngày 20/01/2023 và chưa được xóa án tích.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.