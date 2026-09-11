Người từng chuyển khoản vào các tài khoản VPBank, Agribank, Vietcombank dưới đây, khẩn trương đến Công an trình báo

Công an Đà Nẵng thông báo tìm người từng chuyển tiền vào các tài khoản VPBank, Agribank, Vietcombank và số điện thoại liên quan đến vụ lừa bán máy tạo kiểu tóc Dyson giả để trình báo, phục vụ điều tra

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức rao bán lại sản phẩm máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson giả, xảy ra trong năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng.

Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến tháng 7/2026, các đối tượng đã đặt mua các sản phẩm máy tạo kiểu tóc đa năng giả thương hiệu Dyson với giá từ 2-3 triệu đồng/sản phẩm.

Nguồn ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Sau đó, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook có nickname như "Thương Võ", "Aria Linh", "Chou Trần", "Oanh Hoàng", "Trinh Le", "Nguyễn Văn Tiến"... để đăng bài rao bán trong các hội nhóm mua bán, trao đổi máy sấy tóc trên Facebook.

Nội dung các bài đăng thường được viết như: "Do không có nhu cầu sử dụng nên cần pass lại một máy Dyson giá rẻ", "Mua combo nên dư một máy Dyson còn bảo hành cần pass lại giá rẻ"...

Các đối tượng đăng bài trong một số hội nhóm như "Hội người dùng máy DYSON (Review-Pass-Săn sale)", "Hội người dùng Thanh lý – Review máy Dyson"... nhằm tiếp cận những người có nhu cầu mua sản phẩm. Khi có người mua liên hệ, các đối tượng thường trao đổi qua Messenger hoặc hướng dẫn người mua kết nối với tài khoản Zalo có nickname "Bống"...

Sau đó, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đồng thời gửi hình ảnh hóa đơn mua hàng nhằm tạo lòng tin, khiến người mua tin rằng đây là hàng thật, hàng chính hãng. Từ đó, các đối tượng đưa ra mức giá bán lại khoảng 7-10 triệu đồng/máy.

Sau khi người mua đồng ý mua và cung cấp thông tin nhận hàng, các đối tượng đóng gói sản phẩm máy tạo kiểu tóc giả rồi sử dụng dịch vụ vận chuyển của Shopee Express, Viettel Post... theo hình thức thanh toán khi nhận hàng, giao hàng thu tiền hộ (C.O.D).

Khi nhận được hàng, do không kiểm tra kỹ lưỡng, người mua đã thanh toán chuyển tiền mua hàng cho nhân viên vận chuyển, và số tiền này sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của đối tượng. Khi người mua phát hiện, khiếu nại, đòi hoàn hàng, các đối tượng vẫn tỏ ra hợp tác rồi hướng dẫn người mua chuyển trả lại đơn hàng về các địa chỉ có thật nhưng không có người nhận rồi chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt tiền mua hàng.

Căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định được các tài khoản ngân hàng, số điện thoại có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng gồm:

- Tài khoản ngân hàng Agribank số 4205205196841 mang tên Trần Thảo Nguyên.

- Tài khoản ngân hàng VPbank số 0935071083 mang tên Trần Thảo Nguyên.

- Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023144702 mang tên Nguyễn Tam Minh Trí.

- Các số điện thoại 0836.377.704, 0896202660, 0896311683.

Để phục vụ công tác xác minh điều tra mở rộng và giải quyết triệt để vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là nạn nhân bị các đối tượng đã lừa đảo với phương thức thủ đoạn nêu trên thì nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng – Tổ công tác khu vực 4 (Địa chỉ: Số 02 Đông Sơn, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) để trình báo.

Thời gian trình báo từ nay đến trước ngày 01/12/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sẽ kết thúc vụ việc theo quy định. Thông tin cần thiết liên hệ Điều tra viên Hồ Đức Vinh, SĐT: 0935991388.