Người phụ nữ SN 1980 chuyển khoản 197 triệu đồng rồi đến trình báo: Công an lập tức xác minh giao dịch

Mới đây, Công an xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An đã hộ trợ chị Hoàng Thị Hà đã lấy lại được số tiền chuyển nhầm sang tài khoản ngân hàng của người lạ.

Trước đó, ngày 18/7/2026, chị Hoàng Thị Hà (SN 1980), trú tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng trong quá trình giao dịch ngân hàng do sơ suất cá nhân đã chuyển khoản nhầm số tiền 197.000.000 đồng vào tài khoản của bà Trịnh Thị Nga (SN 1963), trú tại xóm Phương Liên, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Hoàng Thị Hà đã liên hệ Công an xã Nghĩa Đồng để nhờ hỗ trợ giải quyết. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Đồng đã nhanh chóng tiến hành xác minh và hướng dẫn bà Trịnh Thị Nga làm các thủ tục cần thiết để hoàn trả lại số tiền 197.000.000 đồng cho chị Hoàng Thị Hà theo đúng quy định pháp luật.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Nghĩa Đồng chị Hoàng Thị Hà đã nhận lại số tiền mà mình chuyển khoản nhầm

Để hạn chế nguy cơ chuyển khoản nhầm hoặc trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo, người dùng nên kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận giao dịch, đặc biệt là tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng.

Với những giao dịch có giá trị lớn, người dùng nên đối chiếu lại thông tin với người nhận qua một kênh liên lạc đáng tin cậy trước khi chuyển tiền. Đồng thời, không nên thực hiện giao dịch theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường link không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin đăng nhập ngân hàng cho bất kỳ ai. Trong trường hợp phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết.

Theo Công an tỉnh Nghệ An