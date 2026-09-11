Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo quyết liệt tiến vào "mỏ vàng mới" của ngành hàng không

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Một nền hàng không mạnh không chỉ cần đội tàu hiện đại và mạng bay rộng khắp, mà còn cần năng lực làm chủ công nghệ, kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao."

Ngày 10/9/2026, CFM International và Vietjet đã ký Ý định thư (LOI) về hợp tác nghiên cứu, đánh giá khả năng phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) động cơ CFM LEAP tại Việt Nam.

Theo Ý định thư, CFM dự kiến đề xuất một thỏa thuận tư vấn, hỗ trợ Vietjet đánh giá toàn diện nhu cầu bảo dưỡng động cơ, năng lực kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để xem xét phát triển giải pháp MRO cho dòng động cơ LEAP tại Việt Nam.

Việc nghiên cứu hình thành năng lực MRO động cơ LEAP trong tương lai không chỉ phục vụ nhu cầu khai thác lâu dài của Vietjet mà còn mở ra cơ hội phát triển một lĩnh vực công nghiệp hàng không công nghệ cao tại Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư đạt chuẩn quốc tế và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.﻿

Khi quy mô đội bay ngày càng lớn mạnh, việc phụ thuộc vào đối tác bên ngoài có thể gây ra sự bị động trong lịch trình khai thác và làm tăng chi phí vận hành. Nhận thức được điều này, các hãng hàng không tư nhân đã bắt đầu đầu tư vào hạ tầng bảo dưỡng của riêng mình.

Năm 2025, Vietjet được chọn là nhà đầu tư đặc biệt cho dự án Hangar số 3 và 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng, khởi công vào tháng 8/2025.

Vietjet đã muốn "tham gia" vào lĩnh vực kinh doanh hangar từ nhiều năm trước. Năm 2017, hãng đã thực hiện thủ tục thuê đất tại sân bay Cam Ranh để xây dựng khu sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay. Tuy nhiên đến nay dự án chưa được hoàn thành.

Năm ngoái, Vietjet Air tiếp tục làm việc với các cơ quan thuộc Quân chủng Phòng không Không quân báo cáo Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan để có thể phê duyệt phương án sử dụng đất khu vực xây dựng Hangar tại Nhà máy A32 với Tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ VND.

Ông Gaël Méheust, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CFM International, cho biết: “CFM sẽ phát huy kinh nghiệm toàn cầu để cung cấp cho Vietjet một đánh giá toàn diện, góp phần hỗ trợ tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững của ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.”

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Một nền hàng không mạnh không chỉ cần đội tàu hiện đại và mạng bay rộng khắp, mà còn cần năng lực làm chủ công nghệ, kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hợp tác với CFM là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái hàng không toàn diện của Vietjet tại Việt Nam.”

CFM International đã đồng hành cùng Vietjet từ năm 2014, khi hãng tiếp nhận tàu bay Airbus A320ceo đầu tiên sử dụng động cơ CFM56.

Hiện Vietjet khai thác 50 tàu bay Airbus A320ceo và A321ceo trang bị động cơ CFM56-5B. Quan hệ giữa hai bên đang bước sang một giai đoạn mới với chương trình 200 tàu bay Boeing 737-8 của Vietjet, bao gồm các phiên bản 737-8 và 737-8-200, sử dụng động cơ CFM LEAP-1B.