Phát hiện nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, cứu lên bờ vẫn hoảng loạn gào khóc đòi tự tử

Công an xã Bom Bo phối hợp người dân cứu nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, đưa lên bờ an toàn trong tình trạng hoảng loạn, liên tục gào khóc và đòi tự tử.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 16h30 ngày 9/9, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc có một nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Đăk Lấp (thuộc thôn Bom Bo, Công an xã Bom Bo đã phân công Tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để xác minh và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Nam thanh niên tự tử được cứu lên bờ kịp thời. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện một xe mô tô cùng giấy tờ tùy thân mang tên T. T.S, SN 2008, trú xã Đak Nhau, thành phố Đồng Nai.

Nhận định vụ việc có tính chất khẩn cấp, Tổ công tác đã phối hợp với người dân nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện sẵn có tổ chức tìm kiếm khu vực nghi vấn và đã phát hiện nạn nhân đang trôi dạt trong tình trạng hết sức hoảng loạn, sức khỏe yếu.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ an toàn, thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu. Tuy nhiên, lúc này nạn nhân liên tục hoảng loạn, gào khóc và tiếp tục đòi tự tử. Lực lượng cứu hộ phải trấn an, động viên, giúp nạn nhân dần lấy lại sự bình tĩnh và ổn định tâm lý.

Nam thanh niên được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Ngay sau đó, Công an xã Bom Bo đã đưa nạn nhân về trụ sở Công an xã và phối hợp Trạm Y tế xã tiếp tục theo dõi sức khỏe nạn nhân. Đồng thời, liên hệ với gia đình để bàn giao T. T.S cho gia đình đưa về nhà chăm sóc. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm và quyết đoán của lực lượng Công an cùng sự hỗ trợ tích cực của quần chúng Nhân dân, nạn nhân đã được cứu sống, trở về trong vòng tay yêu thương và niềm vui mừng, hạnh phúc của gia đình.