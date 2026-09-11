Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Ngân Văn Hữu SN 2005

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng lúc nhóm của chị L. đi tham quan, Ngân Văn Hữu, nhà ở gần khu homestay đã sang chơi và thực hiện hành vi phạm pháp.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 10/9/2026 cho biết, Công an xã Cổ Lũng vừa nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một khu homestay trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Ngân Văn Hữu (sinh năm 2005) trú tại thôn Bó Nủa, xã Cổ Lũng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp, thu hồi tài sản bị mất trả lại cho bị hại...

Trước đó, ngày 05/9/2026, Công an xã Cổ Lũng tiếp nhận tin báo của chị T.T.L (sinh năm1980) trú tại Hà Nội, về việc bị kẻ gian đột nhập vào khu homestay, lấy trộm 1 máy tính xách tay cùng một số tài sản, vật dụng khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, với quyết tâm nhanh chóng làm rõ đối tượng, tìm lại tài sản trả cho bị hại góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương, Công an xã Cổ Lũng đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ. Đến 15 giờ cùng ngày, Công an xã đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm cắp là Ngân Văn Hữu, đồng thời thu hồi tài sản trộm cắp.

Đối tượng Ngân Văn Hữu - Ảnh: Công an Thanh Hóa Đối tượng Ngân Văn Hữu - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng lúc nhóm của chị L. đi tham quan, Ngân Văn Hữu, nhà ở gần khu homestay, sang chơi. Trong lúc có mặt tại đây, Hữu phát hiện một chiếc laptop để trên ban công nhà sàn. Quan sát xung quanh, thấy không có người trông coi, cửa nhà sàn không khóa nên Hữu đã đi lên tầng 2, vào khu vực ban công lấy chiếc laptop.

Sau đó, mang về nhà cất giấu rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngân Văn Hữu về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua vụ án, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, du khách và các cơ sở lưu trú, homestay cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" tài sản, nhất là khi rời khỏi phòng hoặc khu vực sinh hoạt chung, tránh tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp. Kịp thời báo cáo cơ quan Công an nơi gần nhất khi xảy ra vụ việc để nhanh chóng xác minh theo quy định của pháp luật.