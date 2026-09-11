Công an khống chế, bắt Bùi Đức Duy SN 1996 lúc 12 giờ đêm

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã khống chế, bắt quả tang Duy, đồng thời thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/9/2026 cho biết, Công an xã Nguyễn Nghiêm mới đây đã bắt quả tang đối tượng trộm cắp dây cáp tại trạm BTS.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 55 phút ngày 26/8/2026, Tổ công tác Công an xã Nguyễn Nghiêm phối hợp với nhân viên Chi nhánh Công trình Viettel Quảng Ngãi tổ chức tuần tra tại khu vực Núi Chóp Vung, thôn Vĩnh An, xã Nguyễn Nghiêm. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Bùi Đức Duy (SN 1996, trú tại thôn Định Thiền, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai) đang có hành vi cắt trộm dây cáp tiếp địa tại các trạm thu phát sóng BTS của nhà mạng Viettel và VNPT.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã khống chế, bắt quả tang Duy, đồng thời thu giữ hơn 37m dây cáp tiếp địa lõi đồng các loại, 1 xe máy cùng một số công cụ liên quan đến hành vi trộm cắp.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định Duy từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2025. Sau khi trở về địa phương, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Duy tìm đến khu vực có các trạm BTS để thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp tiếp địa. Hành vi này gây thiệt hại hơn 4 triệu đồng cho doanh nghiệp.

Đối tượng Duy bị bắt - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/9/2026, Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí tại Công an xã Nguyễn Nghiêm tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Đức Duy về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Các trạm BTS thường được xây dựng tại khu vực đồi núi, cách xa khu dân cư nên dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp. Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng của Công an xã Nguyễn Nghiêm không chỉ góp phần thu hồi tài sản, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.