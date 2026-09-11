Grab thu gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam chỉ trong 6 tháng

Grab báo lãi 355 triệu USD trong nửa đầu năm 2026, sau nhiều năm thua lỗ.

Báo cáo tài chính bán niên được Grab Holdings công bố cho thấy quy mô kinh doanh của nền tảng gọi xe và giao đồ ăn Đông Nam Á tiếp tục mở rộng trong 6 tháng đầu năm 2026.

Doanh thu của Grab đạt 1,953 tỷ USD, tăng 23% so với mức 1,592 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Cả ba mảng kinh doanh chính đều tăng trưởng, trong đó giao hàng tiếp tục là nguồn thu lớn nhất với hơn 1 tỷ USD.

Cụ thể, mảng Deliveries, bao gồm giao đồ ăn, hàng hóa và một số hoạt động liên quan, đem về 1,041 tỷ USD, tăng 22%. Mobility - mảng gọi xe - đạt 668 triệu USD, tăng 16%. Dịch vụ tài chính có tốc độ tăng nhanh nhất, tăng 52% lên 242 triệu USD.

Đáng chú ý, sau nhiều năm đốt tiền và thua lỗ, Grab báo lãi 355 triệu USD trong nửa đầu năm nay, cao hơn rất nhiều mức 30 triệu USD cùng kỳ 2025.

Tuy nhiên, phần lớn mức tăng lợi nhuận này không đến trực tiếp từ hoạt động kinh doanh thường xuyên.

Grab cho biết trong tháng 5/2026, sau khi giành quyền kiểm soát Superbank tại Indonesia, tập đoàn ghi nhận khoản lãi 307 triệu USD từ việc đánh giá lại khoản đầu tư trước đó. Khoản này đóng góp đáng kể vào lợi nhuận nửa đầu năm.

Nếu chỉ nhìn vào hoạt động kinh doanh, lợi nhuận hoạt động của Grab trong 6 tháng đạt 41 triệu USD, so với khoản lỗ hoạt động 14 triệu USD một năm trước. Adjusted EBITDA - chỉ tiêu Grab sử dụng để theo dõi hiệu quả kinh doanh sau khi loại trừ một số khoản mục - đạt 323 triệu USD, tăng khoảng 50% so với 215 triệu USD cùng kỳ.

Việt Nam mang về 140 triệu USD

Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Grab lần đầu cho thấy khá rõ quy mô doanh thu tại từng thị trường.

Việt Nam mang về 140 triệu USD (tương đương khoảng 3.700 tỷ đồng) doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 12% so với mức 125 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, Việt Nam hiện chưa phải thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất cho Grab.

Malaysia đứng đầu với 622 triệu USD, tiếp đến là Singapore 420 triệu USD và Indonesia 415 triệu USD. Thái Lan mang về 170 triệu USD, Philippines 164 triệu USD, trong khi Việt Nam đứng ngay phía sau với 140 triệu USD. Các thị trường Đông Nam Á còn lại đóng góp 22 triệu USD.

Như vậy, doanh thu tại Việt Nam chiếm khoảng 7% tổng doanh thu Grab trong nửa đầu năm.

Con số 140 triệu USD cũng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường gọi xe Việt Nam vài năm gần đây chứng kiến sự cạnh tranh mạnh hơn, đặc biệt sau sự xuất hiện và mở rộng của các nền tảng xe điện.

Tuy nhiên, báo cáo của Grab không công bố riêng doanh thu tại Việt Nam theo từng mảng gọi xe, giao đồ ăn hay dịch vụ tài chính. Vì vậy, chưa thể xác định phần nào trong gần 3.700 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam đến từ GrabCar, GrabBike hay GrabFood.

Hơn 1,3 tỷ USD ưu đãi tài xế, đối tác và người dùng

Một con số khác đáng chú ý trong báo cáo là số tiền Grab dành cho các chương trình khuyến khích trên nền tảng.

Trong 6 tháng đầu năm, partner incentives đạt 623 triệu USD, tăng 37% so với 455 triệu USD một năm trước. Theo định nghĩa của Grab, đây là các khoản ưu đãi dành cho driver-partners và merchant-partners, tức tài xế và các đối tác kinh doanh như nhà hàng, cửa hàng tham gia nền tảng.

Song song với đó, consumer incentives - các chương trình giảm giá và khuyến mại dành cho người dùng - đạt 734 triệu USD, tăng 24% so với mức 593 triệu USD cùng kỳ.

Cộng hai khoản, quy mô ưu đãi của Grab trong nửa đầu năm 2026 lên tới khoảng 1,357 tỷ USD, tương đương hơn 35.000 tỷ đồng.

Con số này tương đương gần 70% doanh thu 1,953 tỷ USD mà Grab ghi nhận trong cùng kỳ.

Theo chính sách kế toán được Grab công bố, doanh thu của tập đoàn được trình bày sau khi đã trừ partner incentives và consumer incentives. Nói cách khác, các khoản ưu đãi này là một phần quan trọng trong cách Grab hình thành doanh thu thuần được ghi nhận trên báo cáo tài chính.

Riêng với partner incentives, Grab định nghĩa đây là giá trị ưu đãi dành cho tài xế và đối tác bán hàng có tác dụng làm giảm doanh thu. Trong một số dịch vụ giao hàng mà Grab trực tiếp chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho người dùng, một số khoản dành cho tài xế lại được ghi nhận vào giá vốn.

Riêng mảng gọi xe, ưu đãi cho đối tác tăng gần 50%

Nếu tách riêng từng mảng kinh doanh, sự thay đổi rõ nhất xuất hiện ở mảng Mobility.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị giao dịch GMV của mảng gọi xe đạt 4,437 tỷ USD, tăng 20%. Số người dùng giao dịch bình quân hàng tháng tăng 18% lên 33,3 triệu.

Trong khi doanh thu Mobility tăng 16% lên 668 triệu USD, partner incentives của mảng này tăng tới 48%, từ 171 triệu USD lên 254 triệu USD.

Grab cho biết việc tăng ưu đãi nhằm tiếp tục thúc đẩy nguồn cung tài xế mới và tăng trưởng người dùng.

Tổng cộng, riêng Mobility đã sử dụng 379 triệu USD các chương trình ưu đãi dành cho đối tác và người dùng trong nửa đầu năm, tăng 84 triệu USD so với cùng kỳ.

Bên cạnh gọi xe và giao đồ ăn, dịch vụ tài chính đang trở thành mảng có tốc độ mở rộng nhanh nhất bên trong Grab.

Doanh thu mảng này tăng 52% lên 242 triệu USD. Trong đó, hoạt động cho vay đóng góp thêm 49 triệu USD tăng trưởng doanh thu, còn ngân hàng số đóng góp thêm 33 triệu USD.

Đáng chú ý, tổng danh mục cho vay của Grab đạt 2,318 tỷ USD vào cuối tháng 6, tăng gần gấp 3 lần so với 781 triệu USD một năm trước.

Grab cho biết sự tăng trưởng đến từ việc mở rộng hoạt động tín dụng, cùng với việc hợp nhất Superbank tại Indonesia. Số người sử dụng các dịch vụ tài chính hàng tháng cũng tăng 22% lên 36,5 triệu.

Dù vậy, Financial Services vẫn chưa có lãi trên cơ sở Segment Adjusted EBITDA. Mảng này lỗ 32 triệu USD, nhưng đã thu hẹp đáng kể so với mức lỗ 56 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Việc mở rộng tín dụng cũng khiến khoản tổn thất suy giảm giá trị tài sản tài chính của Grab tăng mạnh. Trong nửa đầu năm, khoản mục này lên 120 triệu USD, tăng 81% so với 66 triệu USD cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 6, Grab cho biết tổng tài sản của tập đoàn lớn hơn tổng nợ phải trả khoảng 7,2 tỷ USD. Dù đã có lãi trở lại, khoản lỗ lũy kế từ nhiều năm trước của tập đoàn vẫn ở mức 17,3 tỷ USD.